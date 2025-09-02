В "Метинвесте" рассказали, как корпоративный технический университет позволяет решать кадровые проблемы

Татьяна Петрук отметила, что университет тесно интегрирован с производственными процессами: студенты принимают участие в проектах на предприятиях, проходят практику, а также имеют доступ к международным программам стажировки.

"Уже запущены программы стажировки в Болгарии, планируем расширение в Великобритании. Университет подписал соглашение с итальянской компанией Danieli - мировым лидером в области сталеплавильного оборудования", - сообщила Петрук.

Управление вузом происходит через партнерство между бизнесом и образованием. Топ-менеджеры компании входят в наблюдательный совет, специалисты читают лекции и привлекают студентов к исследовательской деятельности, отметила она.