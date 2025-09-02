RU

Общество Образование Деньги Изменения

В "Метинвесте" рассказали, как корпоративный технический университет позволяет решать кадровые проблемы

Фото: Татьяна Петрук рассказала, как Метинвест преодолевает кадровые проблемы (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

"Метинвест Политехника", созданная как корпоративный технический университет, стала действенным инструментом по борьбе с кадровым голодом в Группе Метинвест, а также формирует новую модель сотрудничества бизнеса и образования в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по вопросам устойчивого развития компании Татьяны Петрук на мероприятии Forbes University.

Татьяна Петрук отметила, что университет тесно интегрирован с производственными процессами: студенты принимают участие в проектах на предприятиях, проходят практику, а также имеют доступ к международным программам стажировки.

"Уже запущены программы стажировки в Болгарии, планируем расширение в Великобритании. Университет подписал соглашение с итальянской компанией Danieli - мировым лидером в области сталеплавильного оборудования", - сообщила Петрук.

Управление вузом происходит через партнерство между бизнесом и образованием. Топ-менеджеры компании входят в наблюдательный совет, специалисты читают лекции и привлекают студентов к исследовательской деятельности, отметила она.

