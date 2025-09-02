ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Метінвесті" розповіли, як корпоративний технічний університет дозволяє долати кадрові проблеми

Вівторок 02 вересня 2025 15:36
UA EN RU
У "Метінвесті" розповіли, як корпоративний технічний університет дозволяє долати кадрові проблеми Фото: Тетяна Петрук розповіла, як Метінвест долає кадрові проблеми (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест Політехніка", створена як корпоративний технічний університет, стала дієвим інструментом у боротьбі з кадровим голодом у Групі Метінвест, а також формує нову модель співпраці бізнесу та освіти в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директорки з питань сталого розвитку компанії Тетяни Петрук на події Forbes University.

Тетяна Петрук зазначила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.

"Уже запущено програми стажування в Болгарії, плануємо розширення у Великобританії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli - світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання", - повідомила Петрук.

Управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою. Топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності, зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою.

Також цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці