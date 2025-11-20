ua en ru
У "Метінвесті" розповіли, чому український бізнес повертається з Європи попри війну

Україна, Четвер 20 листопада 2025 15:49
UA EN RU
У "Метінвесті" розповіли, чому український бізнес повертається з Європи попри війну Фото: керівник офісу генерального директора "Групи Метінвест" Олександр Водовіз
Автор: Олександр Мороз

Український бізнес має розраховувати насамперед на власні сили та створювати умови для розвитку всередині країни, адже шлях до євроінтеграції буде складним і конкурентним.

Як пише РБК-Україна, про це заявив керівник офісу генерального директора "Групи Метінвест" Олександр Водовіз під час GET Business Festival 2025 у Києві.

За його словами, євроінтеграція відкриває для України не лише можливості, а й ризики.

"Європа не чекає нас з відкритими обіймами. Українська сталь, аграрка, логістика - все це конкуренція для європейських виробників", - сказав він.

Особливою загрозою Водовіз назвав впровадження Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який фактично може стати податком на український експорт.

Водночас він наголосив, що реальні можливості для бізнесу полягають у доступі до західного фінансування та створенні великих структурних проєктів, які стимулюватимуть економіку.

"Поки що з 8 млрд євро Ukraine Facility реально розподілено лише близько €100 млн. Це крапля в морі", - зауважив він.

Водовіз також підкреслив, що український бізнес поступово повертається з Європи, бо саме в Україні його ефективність значно вища.

"Вітряк у Європі приносить 5-7% рентабельності. А в Україні - 20–-25%", - зазначив він.

Саме тому, на його переконання, для економічного прориву Україні потрібні масштабні проєкти, подібні до тих, що реалізують сусіди.

"У Польщі будують аеропорт, який додає 3% до ВВП. У Румунії - модернізують порти, що дає плюс 2%. Україні бракує саме таких драйверів зростання", - переконаний він.

Водовіз також наголосив, що "Метінвест" залишається орієнтованим на Україну: компанія переорієнтувала логістику з морських маршрутів на залізницю, розвиває партнерства в Європі та підтримує Збройні сили, на що вже спрямувала понад 400 млн доларів.

"Ми маємо доводити, що український бізнес здатен не лише вистояти, а й рухати країну вперед", - підсумував представник "Метінвесту".

GET Business Festival це щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу під егідою Delo.ua, який проходить 10 років поспіль. До 20-річчя видання подія зібрала понад 100 спікерів, серед яких представники бізнесу з різних галузей економіки, держави та громадянського суспільства.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проекти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

