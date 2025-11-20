В "Метинвесте" рассказали, почему украинский бизнес возвращается из Европы несмотря на войну

Украинский бизнес должен рассчитывать прежде всего на собственные силы и создавать условия для развития внутри страны, ведь путь к евроинтеграции будет сложным и конкурентным.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил руководитель офиса генерального директора "Группы Метинвест" Александр Водовиз во время GET Business Festival 2025 в Киеве.

По его словам, евроинтеграция открывает для Украины не только возможности, но и риски.

"Европа не ждет нас с распростертыми объятиями. Украинская сталь, аграрка, логистика - все это конкуренция для европейских производителей", - сказал он.

Особой угрозой Водовиз назвал внедрение Механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), который фактически может стать налогом на украинский экспорт.

В то же время он отметил, что реальные возможности для бизнеса заключаются в доступе к западному финансированию и создании крупных структурных проектов, которые будут стимулировать экономику.

"Пока что из 8 млрд евро Ukraine Facility реально распределено лишь около €100 млн. Это капля в море", - отметил он.

Водовиз также подчеркнул, что украинский бизнес постепенно возвращается из Европы, потому что именно в Украине его эффективность значительно выше.

"Ветряк в Европе приносит 5-7% рентабельности. А в Украине - 20-25%", - отметил он.

Именно поэтому, по его убеждению, для экономического прорыва Украине нужны масштабные проекты, подобные тем, что реализуют соседи.

"В Польше строят аэропорт, который добавляет 3% к ВВП. В Румынии - модернизируют порты, что дает плюс 2%. Украине не хватает именно таких драйверов роста", - убежден он.

Водовиз также отметил, что "Метинвест" остается ориентированным на Украину: компания переориентировала логистику с морских маршрутов на железную дорогу, развивает партнерства в Европе и поддерживает Вооруженные силы, на что уже направила более 400 млн долларов.

"Мы должны доказывать, что украинский бизнес способен не только выстоять, но и двигать страну вперед", - подытожил представитель "Метинвеста".

GET Business Festival это ежегодный большой фестиваль для малого и среднего бизнеса под эгидой Delo.ua, который проходит 10 лет подряд. К 20-летию издания событие собрало более 100 спикеров, среди которых представители бизнеса из разных отраслей экономики, государства и гражданского общества.