В "Метинвесте" рассказали, почему украинский бизнес возвращается из Европы несмотря на войну
Украинский бизнес должен рассчитывать прежде всего на собственные силы и создавать условия для развития внутри страны, ведь путь к евроинтеграции будет сложным и конкурентным.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил руководитель офиса генерального директора "Группы Метинвест" Александр Водовиз во время GET Business Festival 2025 в Киеве.
По его словам, евроинтеграция открывает для Украины не только возможности, но и риски.
"Европа не ждет нас с распростертыми объятиями. Украинская сталь, аграрка, логистика - все это конкуренция для европейских производителей", - сказал он.
Особой угрозой Водовиз назвал внедрение Механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), который фактически может стать налогом на украинский экспорт.
В то же время он отметил, что реальные возможности для бизнеса заключаются в доступе к западному финансированию и создании крупных структурных проектов, которые будут стимулировать экономику.
"Пока что из 8 млрд евро Ukraine Facility реально распределено лишь около €100 млн. Это капля в море", - отметил он.
Водовиз также подчеркнул, что украинский бизнес постепенно возвращается из Европы, потому что именно в Украине его эффективность значительно выше.
"Ветряк в Европе приносит 5-7% рентабельности. А в Украине - 20-25%", - отметил он.
Именно поэтому, по его убеждению, для экономического прорыва Украине нужны масштабные проекты, подобные тем, что реализуют соседи.
"В Польше строят аэропорт, который добавляет 3% к ВВП. В Румынии - модернизируют порты, что дает плюс 2%. Украине не хватает именно таких драйверов роста", - убежден он.
Водовиз также отметил, что "Метинвест" остается ориентированным на Украину: компания переориентировала логистику с морских маршрутов на железную дорогу, развивает партнерства в Европе и поддерживает Вооруженные силы, на что уже направила более 400 млн долларов.
"Мы должны доказывать, что украинский бизнес способен не только выстоять, но и двигать страну вперед", - подытожил представитель "Метинвеста".
GET Business Festival это ежегодный большой фестиваль для малого и среднего бизнеса под эгидой Delo.ua, который проходит 10 лет подряд. К 20-летию издания событие собрало более 100 спикеров, среди которых представители бизнеса из разных отраслей экономики, государства и гражданского общества.
Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн.
Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".