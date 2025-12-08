Metinvest Digital оголосила про зміну бізнес-моделі: компанія планує вихід на міжнародний ринок

Дочірня IT-компанія Групи "Метінвест", Metinvest Digital, оголосила про нову стратегію розвитку, яка передбачає активний вихід на зовнішніх клієнтів та поступове зменшення залежності від внутрішнього замовлення холдингу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Forbes Україна.

За словами генерального директора компанії Сергія Детюка, нині близько 90% виторгу Metinvest Digital забезпечує сам "Метінвест". Але призупинення роботи одного з ключових активів холдингу, Покровської вугільної групи, а також скорочення постійних витрат у компаніях групи призвели до зменшення IT-завантаження.

У першому півріччі 2025 року виторг Metinvest Digital знизився на 8%, до 801 млн грн, а збиток склав 21,7 млн грн. У самій Групі "Метінвест" за цей період зафіксовано 58 млн доларів збитків.

В умовах падіння внутрішнього попиту Metinvest Digital почала формувати команду для залучення нових клієнтів за межами холдингу. Нині на них припадає близько 10% доходів компанії, і їхня кількість становить вісім організацій, серед яких "Укртелеком", банк ПУМБ та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Керівництво ставить за мету потроїти цей показник протягом двох-трьох років та вийти на частку зовнішніх клієнтів у розмірі до 30% виторгу.

У компанії визнають: монетизація IT-продуктів є нетиповою моделлю для внутрішніх сервісних підрозділів промислових груп, однак у поточних умовах це необхідний крок.

Для розвитку нового напряму Metinvest Digital створила дирекцію з розвитку бізнесу, яку очолив Юрій Чернецький. Компанія поєднала експертні центри, проєктний офіс і підрозділ зовнішніх продажів, а також посилила напрям дослідження та розробок.

У команді з’явилися нові керівники, відповідальні за інновації та сервісні операції. Продовжується пошук HR-директора, який має підтримати переорієнтацію компанії на роботу з новими ринками.

Стратегія Metinvest Digital передбачає продаж IT-рішень, створених для внутрішнього використання. Зокрема, компанія уже демонструє зовнішнім клієнтам кілька ШІ-асистентів для технічної підтримки, HR-функцій і юридичних завдань. У разі додаткових інвестицій такі продукти можуть бути адаптовані для інших ринків. Також IT-компанія пропонує послуги впровадження SAP-модулів, управління хмарними технологіями на базі Microsoft Azure та рішення з кібербезпеки.

Поки що Metinvest Digital зосереджується на українському ринку, але надалі компанія планує поступове залучення клієнтів в Італії, Болгарії та Польщі, де Група "Метінвест" має виробничі та дистриб’юторські активи. Вихід на ширші міжнародні ринки поки не розглядається через мовні та операційні бар’єри.