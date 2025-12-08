ua en ru
Metinvest Digital объявила о смене бизнес-модели: компания планирует выход на международный рынок

Понедельник 08 декабря 2025 11:51
Metinvest Digital объявила о смене бизнес-модели: компания планирует выход на международный рынок Фото: генеральный директор Metinvest Digital Сергей Детюк (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

Дочерняя IT-компания Группы "Метинвест", Metinvest Digital, объявила о новой стратегии развития, которая предусматривает активный выход на внешних клиентов и постепенное уменьшение зависимости от внутреннего заказа холдинга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Forbes Украина.

По словам генерального директора компании Сергея Детюка, сейчас около 90% выручки Metinvest Digital обеспечивает сам "Метинвест". Но приостановка работы одного из ключевых активов холдинга, Покровской угольной группы, а также сокращение постоянных затрат в компаниях группы привели к уменьшению IT-загрузки.

В первом полугодии 2025 года выручка Metinvest Digital снизилась на 8%, до 801 млн грн, а убыток составил 21,7 млн ​​грн. В самой Группе "Метинвест" за этот период зафиксировано 58 млн долларов убытков.

В условиях падения внутреннего спроса Metinvest Digital начала формировать команду для привлечения новых клиентов вне холдинга. В настоящее время на них приходится около 10% доходов компании, их количество составляет восемь организаций, среди которых "Укртелеком", банк ПУМБ и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Руководство ставит своей целью утроить этот показатель в течение двух-трех лет и выйти на долю внешних клиентов в размере до 30% выручки.

В компании признают, что монетизация IT-продуктов является нетипичной моделью для внутренних сервисных подразделений промышленных групп, однако в текущих условиях это необходимый шаг.

Для развития нового направления Metinvest Digital создала дирекцию по развитию бизнеса, которую возглавил Юрий Чернецкий. Компания объединила экспертные центры, проектный офис и подразделение внешних продаж, а также усилила направление исследования и разработки.

В команде появились новые руководители, ответственные за инновации и сервисные операции. Продолжается поиск директора HR, который должен поддержать переориентацию компании на работу с новыми рынками.

Стратегия Metinvest Digital подразумевает продажу IT-решений, созданных для внутреннего использования. В частности, компания уже демонстрирует внешним клиентам несколько ИИ-ассистентов для технической поддержки, HR-функций и юридических задач. В случае дополнительных инвестиций, такие продукты могут быть адаптированы для других рынков. Также IT-компания предлагает услуги по внедрению SAP-модулей, управлению облачными технологиями на базе Microsoft Azure и решения по кибербезопасности.

Пока Metinvest Digital сосредотачивается на украинском рынке, но в дальнейшем компания планирует постепенное привлечение клиентов в Италии, Болгарии и Польше, где Группа "Метинвест" имеет производственные и дистрибьюторские активы. Выход на более широкие международные рынки пока не рассматривается из-за языковых и операционных барьеров.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов.

Эти работы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости менять существующую инфраструктуру.

Метинвест Ринат Ахметов Бизнес IT-компания
