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У Metinvest Digital розповіли, які рішення ШІ найбільше допоможуть у автоматизації бізнесу

Україна, Понеділок 28 липня 2025 13:44
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У Metinvest Digital розповіли, які рішення ШІ найбільше допоможуть у автоматизації бізнесу Фото: Metinvest Digital розповів, які рішення ШІ найбільше допоможуть у автоматизації бізнесу (climate.fru.ua)
Автор: Олександр Мороз

Як українська IT-компанія, що спеціалізується на цифровій трансформації, Metinvest Digital впроваджує технології на основі штучного інтелекту. На підприємствах "Групи Метінвест" ШІ використовують для автоматизації бізнес-процесів, контролю якості продукції та у сфері охорони праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

При цьому деякі реалізовані рішення можна застосувати не лише в промисловості, тому Metinvest Digital ділиться своєю експертизою з іншими компаніями на зовнішньому ринку.

"Впровадивши ШІ в металургії, ми проаналізували, що можемо запропонувати ринку. Цього року ми почали співпрацювати з іншими великими бізнесами, зокрема з лідерами ринків фармакології, агросектору, ритейлу і навіть виробництва меблів", – розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк під час тренінгу для фахівців Фонду Ріната Ахметова.

За його словами, для бізнесу найбільш корисними є рішення на основі MyOCR (Інтелектуальна система обробки документів), SPAIS (Єдине рішення для систем комп’ютерного зору) та корпоративні перекладачі.

Також інтерес викликає інтелектуальна система підтримки AI Service Desk, яка автоматизує обробку звернень користувачів - зокрема, функції перекладу та зміни формату потенційно можуть спростити процес оброблення інформації.

Як відомо, наразі "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві.

Один із реалізованих продуктів - рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів.

Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками - ERP, CRM, базами даних і вебдодатками - без потреби змінювати наявну інфраструктуру.

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Метінвест Рінат Ахметов Штучний інтелект
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