У Metinvest Digital розповіли, які рішення ШІ найбільше допоможуть у автоматизації бізнесу

Як українська IT-компанія, що спеціалізується на цифровій трансформації, Metinvest Digital впроваджує технології на основі штучного інтелекту. На підприємствах "Групи Метінвест" ШІ використовують для автоматизації бізнес-процесів, контролю якості продукції та у сфері охорони праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

При цьому деякі реалізовані рішення можна застосувати не лише в промисловості, тому Metinvest Digital ділиться своєю експертизою з іншими компаніями на зовнішньому ринку.

"Впровадивши ШІ в металургії, ми проаналізували, що можемо запропонувати ринку. Цього року ми почали співпрацювати з іншими великими бізнесами, зокрема з лідерами ринків фармакології, агросектору, ритейлу і навіть виробництва меблів", – розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк під час тренінгу для фахівців Фонду Ріната Ахметова.

За його словами, для бізнесу найбільш корисними є рішення на основі MyOCR (Інтелектуальна система обробки документів), SPAIS (Єдине рішення для систем комп’ютерного зору) та корпоративні перекладачі.

Також інтерес викликає інтелектуальна система підтримки AI Service Desk, яка автоматизує обробку звернень користувачів - зокрема, функції перекладу та зміни формату потенційно можуть спростити процес оброблення інформації.