"Метінвест" Ахметова увійшов до переліку "Лідерів інвестицій" від EBA

За 2022-2024 роки "Метінвест" та його спільні підприємства вклали у виробництво та підвищення енергонезалежності 910 млн доларів.

У компанії наголошують, що інвестиції є ключовою стратегією підтримки економіки під час війни та основою майбутнього відновлення країни. У 2025 році планують інвестувати ще близько 300 млн доларів.

"Стійкість бізнесу у воєнний час вимірюється готовністю підтримувати економіку країни діями. Ми інвестуємо, щоб зберегти виробництво, колективи та енергонезалежність, і віримо, що металургія стане опорою відбудови", - зазначив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.



До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній з промислового та енергетичного секторів, агробізнесу, фармацевтики, телекомунікацій, ІТ, логістики, будівельних матеріалів, девелопменту, громадського харчування та інвестфінансової сфери.