"Метінвест" Ахметова увійшов до переліку "Лідерів інвестицій" від EBA

Група "Метінвест" стала одним із найбільших інвесторів воєнного часу за версією Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".
За 2022-2024 роки "Метінвест" та його спільні підприємства вклали у виробництво та підвищення енергонезалежності 910 млн доларів.
У компанії наголошують, що інвестиції є ключовою стратегією підтримки економіки під час війни та основою майбутнього відновлення країни. У 2025 році планують інвестувати ще близько 300 млн доларів.
"Стійкість бізнесу у воєнний час вимірюється готовністю підтримувати економіку країни діями. Ми інвестуємо, щоб зберегти виробництво, колективи та енергонезалежність, і віримо, що металургія стане опорою відбудови", - зазначив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.
До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній з промислового та енергетичного секторів, агробізнесу, фармацевтики, телекомунікацій, ІТ, логістики, будівельних матеріалів, девелопменту, громадського харчування та інвестфінансової сфери.
Як відомо, "Метінвест" уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine.
Видання назвало цю компанію "хребтом української економіки": від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.
"Метінвест" також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.