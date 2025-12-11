RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Метинвест" Ахметова вошел в перечень "Лидеров инвестиций" от EBA

Сергей Новиков

Группа "Метинвест" стала одним из крупнейших инвесторов военного времени по версии Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

За 2022-2024 годы "Метинвест" и его совместные предприятия вложили в производство и повышение энергонезависимости 910 млн долларов.

В компании отмечают, что инвестиции являются ключевой стратегией поддержки экономики во время войны и основой будущего восстановления страны. В 2025 году планируют инвестировать еще около 300 млн долларов.

"Устойчивость бизнеса в военное время измеряется готовностью поддерживать экономику страны действиями. Мы инвестируем, чтобы сохранить производство, коллективы и энергонезависимость, и верим, что металлургия станет опорой восстановления", - отметил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

В перечень инвесторов военного времени вошли 29 компаний из промышленного и энергетического секторов, агробизнеса, фармацевтики, телекоммуникаций, ИТ, логистики, строительных материалов, девелопмента, общественного питания и инвестфинансовой сферы.

 

Как известно, "Метинвест" в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine.

Издание назвало эту компанию "хребтом украинской экономики": с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн.

"Метинвест" также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты.

