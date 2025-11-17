З початку війни Ахметов спрямував на допомогу ЗСУ і гуманітарні програми 13 млрд гривень

З початку повномасштабного вторгнення РФ бізнеси Ріната Ахметова, ФК "Шахтар" та його благодійний фонд спрямували на допомогу військовим та гуманітарні програми 13 млрд грн або 354 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SCM.

Цього року компанія SCM, яка об'єднує активи Ахметова, відзначає 25-річчя. Від заснування у 2000 році вона стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку.

Загальний обсяг інвестицій за цей час сягнув 18,2 млрд доларів, а до державного бюджету компанія перерахувала близько 33 млрд доларів податків.

"25 років неймовірного шляху - зростання, розвитку та успіху. Чверть століття, протягом якого ми разом побудували компанію, що стала опорою для України, прикладом відповідального та сталого бізнесу", - зазначив Рінат Ахметов у зверненні до колег і партнерів з нагоди ювілею компанії.

Майже половину своєї історії SCM працює в умовах жорстокої війни, розв’язаної РФ ще в 2014 році - спочатку в Криму, а згодом на Донбасі.

"За ці роки ми багато втрачали. Ми втрачали домівки та підприємства, і найстрашніше - втрачали наших близьких та колег. Проте ми ніколи не опускали руки, й ми не втратили найголовніше - віру та готовність ефективно працювати, допомагати, відновлювати, захищати наші спільні цінності. Продовжували бути там, де потрібна наша підтримка. І сьогодні, коли війна все ще триває, особливо важливо залишатися сильними, стійкими та згуртованими. Бути разом зі своєю країною, підтримувати наших захисників, бути надійним тилом та наближати нашу спільну Перемогу", - наголосив Рінат Ахметов.

Сьогодні SCM активно працює на міжнародних ринках, реалізуючи масштабні проєкти як в Україні, так і за її межами.

"Ми боремося за європейський вибір України, впроваджуємо найкращі світові стандарти та практики, а також робимо свій внесок в інтеграцію до ЄС через інвестиції у ключові галузі економіки та промисловості, енергонезалежність, сталий розвиток та створення нових робочих місць", - зазначив Рінат Ахметов.