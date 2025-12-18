"Метінвест" Ахметова став одним з найкращих роботодавців України в 2025 році

Група "Метінвест" потрапила до рейтингу найкращих роботодавців України 2025 року. Також компанія посіла перше місце серед підприємств у галузі "Промисловість".

Всього у рейтингу - 45 найкращих роботодавців, які були відібрані на основі оцінок провідних експертів у сфері HR, бізнесу та рекрутингу.

Кандидатів оцінювали за рівнем оплати праці, стабільністю зайнятості, можливостями для професійного розвитку, корпоративною культурою та репутацією серед співробітників.

Досягнення "Метінвесту"

Зараз у "Метінвесті" працює близько 50 тисяч людей, хоча війна суттєво вплинула на кадровий склад: кількість працівників зменшилась більш ніж на 60%, а кожен шостий співробітник нині служить у Збройних Силах України.

Попри ці виклики, "Метінвест" залишається одним із найбільших роботодавців країни та відкрив близько 4 тисяч вакансій: їх заповнення ускладнюють міграція населення, мобілізація та недосконала система бронювання працівників.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, "білу" зарплату, повний соцпакет, страхування та регулярну індексацію: від початку повномасштабної війни зарплати зросли на 50%.

Для співробітників і членів їхніх сімей діє програма "Метінвест - разом", передбачено розвинену систему премій, захист у разі надзвичайних ситуацій та підтримку мобілізованих працівників. Важливим напрямом залишається робота з ветеранами: цьогоріч на програми реінтеграції компанія виділяє близько 550 тисяч доларів.

Кадрова політика компанії

Компанія також активно адаптує кадрову політику до нових реалій війни. Метінвест залучає жінок до технічних професій, скорочує терміни навчання робочих спеціальностей, запускає програми для молоді, а також перенавчає працівників для забезпечення виробничої стабільності. Близько 30% персоналу підприємств групи сьогодні становлять жінки.

Одним із ключових інструментів кадрової стратегії "Метінвесту" є гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" - це перший в Україні приватний інженерний виш, створений під потреби сучасної промисловості. Він готує фахівців нового покоління, здатних працювати в умовах цифровізації, декарбонізації та модернізації галузі.

"Метінвест Політехніка"

Університет пропонує 19 програм бакалаврату, 21 магістерську програму, аспірантуру, професійні курси та центри підвищення кваліфікації. Студенти проходять практику на підприємствах "Метінвесту" в Україні та Європі, а найкращі випускники гарантовано отримують роботу в компанії.

Виш уже випустив 267 магістрів, які працюють у промисловості, та відкрив новий напрям - молодший фаховий бакалавр: його обрали понад 100 студентів, серед яких 26 ветеранів війни.

Компанія формує довгострокове корпоративне замовлення для "Політехніки" на підготовку фахівців на найближчі п’ять років. Окремі програми орієнтовані на ветеранів, які можуть безплатно навчатися, проходити реабілітацію та отримувати нову професію.