"Метинвест" Ахметова стал одним из лучших работодателей Украины в 2025 году

Группа "Метинвест" попала в рейтинг лучших работодателей Украины 2025 года. Также компания заняла первое место среди предприятий в отрасли "Промышленность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Всего в рейтинге - 45 лучших работодателей, которые были отобраны на основе оценок ведущих экспертов в сфере HR, бизнеса и рекрутинга.

Кандидатов оценивали по уровню оплаты труда, стабильности занятости, возможностям для профессионального развития, корпоративной культуре и репутации среди сотрудников.

Достижения "Метинвеста"

Сейчас в "Метинвесте" работает около 50 тысяч человек, хотя война существенно повлияла на кадровый состав: количество сотрудников уменьшилось более чем на 60%, а каждый шестой сотрудник сейчас служит в Вооруженных Силах Украины.

Несмотря на эти вызовы, "Метинвест" остается одним из крупнейших работодателей страны и открыл около 4 тысяч вакансий: их заполнение затрудняют миграция населения, мобилизация и несовершенная система бронирования работников.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, "белую" зарплату, полный соцпакет, страховку и регулярную индексацию: с начала полномасштабной войны зарплаты выросли на 50%.

Для сотрудников и членов их семей действует программа "Метинвест - вместе", предусмотрена развитая система премий, защита при чрезвычайных ситуациях и поддержка мобилизованных работников. Важным направлением остается работа с ветеранами: в этом году на программы реинтеграции компания выделяет около 550 тысяч долларов.

Кадровая политика компании

Компания также активно адаптирует кадровую политику к новым реалиям войны. Метинвест привлекает женщин к техническим профессиям, сокращает сроки обучения рабочим специальностям, запускает программы для молодежи, а также переобучает работников для обеспечения производственной стабильности. Около 30% персонала предприятий группы сегодня составляют женщины.

Одним из ключевых инструментов кадровой стратегии "Метинвеста" является горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" - это первый в Украине частный инженерный вуз, созданный под нужды современной промышленности. Он готовит специалистов нового поколения, способных работать в условиях цифровизации, декарбонизации и модернизации отрасли.

"Метинвест Политехника"

Университет предлагает 19 программ бакалавриата, 21 магистерскую программу, аспирантуру, профессиональные курсы и центры повышения квалификации. Студенты проходят практику на предприятиях "Метинвеста" в Украине и Европе, а лучшие выпускники гарантированно получают работу в компании.

Вуз уже выпустил 267 магистров, которые работают в промышленности, и открыл новое направление - младший профессиональный бакалавр: его выбрали более 100 студентов, среди которых 26 ветеранов войны.

Компания формирует долгосрочный корпоративный заказ для "Политехники" на подготовку специалистов на ближайшие пять лет. Отдельные программы ориентированы на ветеранов, которые могут бесплатно учиться, проходить реабилитацию и получать новую профессию.