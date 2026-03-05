"Метінвест" Ахматова увійшов до трійки лідерів сталого розвитку в Україні: що це означає

Метою рейтингу було визначити найкращі ESG-практики українського бізнесу. Анкети 15 компаній оцінювалися за низкою критеріїв, зокрема наявністю стратегії та плану переходу, вимірюваних KPI і досягнутих результатів, рівнем залучення керівництва до процесів сталого розвитку, наявністю нефінансової звітності та аудитів, а також інноваційністю та прозорістю комунікацій.

Переможців визначили за консолідованою оцінкою журі, до складу якого увійшли представники міжнародних організацій та експерти платформ сталого розвитку.

До трійки лідерів, окрім "Метінвесту", увійшли Deloitte Ukraine та ІТ-компанія SoftServe.

Як повідомляє The Page, "Метінвест" демонструє зрілу систему сталого розвитку, що базується на комбінованій річній звітності відповідно до стандартів GRI, SASB та TCFD. Попри умови війни, компанія проводить регулярні аудити екологічного менеджменту та енергоефективності, а її пакет корпоративних політик охоплює ключові аспекти ESG-ризиків.

У 2024 році група впровадила інноваційні рішення, зокрема системи машинного зору зі штучним інтелектом для підвищення безпеки на виробництві. У межах енергетичної трансформації компанія переходить на використання біопалива (лушпиння соняшнику) та скорочує енергоємність виробництва окатків. Також група готує запуск сонячних електростанцій загальною потужністю 37 МВт.

Соціальні ініціативи компанії зосереджені на підтримці обороноздатності та відновленні країни, зокрема в межах проєктів "Сталева мрія» та створення підземних стабілізаційних пунктів формату NATO Role 2.