"Метінвест" Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні

Група "Метінвест" увійшла до п’ятірки компаній з найвищим рівнем репутації в Україні за версією видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-порталу delo.ua. Рейтинг формували за підсумками діяльності компаній у 2025 році.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у повідомленні "Метінвесту".

"Метінвест" посів п’яте місце у рейтингу: експерти відзначили сильні корпоративні комунікації компанії, прозорі взаємини з кредиторами та послідовну роботу над зменшенням боргового навантаження. Адже, попри війну та втрати, "Метінвест" від початку вторгнення погасив вже 670 млн доларів боргових зобов’язань, з них понад 200 млн доларів - у 2024 році.



Окремо компанію відзначили за програми допомоги громадам, військовим та працівникам: за 2022-2024 роки на ці ініціативи "Метінвест" спрямував 258 млн доларів.

Учасників аналізували за низкою критеріїв: репутаційний менеджмент, стійкість до інформаційних атак, лояльність споживачів, інвестиції в корпоративну соціальну відповідальність, сила бренду роботодавця, ефективність комунікацій і взаємодії з державними інституціями.

До першої п’ятірки рейтингу також увійшли ДТЕК, "МакДональдс" в Україні, "Vodafone Україна" та МХП.