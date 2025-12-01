ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

"Метінвест" Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні

Понеділок 01 грудня 2025 14:43
UA EN RU
"Метінвест" Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні Фото: "Метінвест" увійшов до ТОП-5 компаній з найвищим рівнем репутації (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

Група "Метінвест" увійшла до п’ятірки компаній з найвищим рівнем репутації в Україні за версією видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-порталу delo.ua. Рейтинг формували за підсумками діяльності компаній у 2025 році.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні "Метінвесту".

"Метінвест" посів п’яте місце у рейтингу: експерти відзначили сильні корпоративні комунікації компанії, прозорі взаємини з кредиторами та послідовну роботу над зменшенням боргового навантаження. Адже, попри війну та втрати, "Метінвест" від початку вторгнення погасив вже 670 млн доларів боргових зобов’язань, з них понад 200 млн доларів - у 2024 році.

Окремо компанію відзначили за програми допомоги громадам, військовим та працівникам: за 2022-2024 роки на ці ініціативи "Метінвест" спрямував 258 млн доларів.

Учасників аналізували за низкою критеріїв: репутаційний менеджмент, стійкість до інформаційних атак, лояльність споживачів, інвестиції в корпоративну соціальну відповідальність, сила бренду роботодавця, ефективність комунікацій і взаємодії з державними інституціями.

До першої п’ятірки рейтингу також увійшли ДТЕК, "МакДональдс" в Україні, "Vodafone Україна" та МХП.

Як відомо, "Метінвест" уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine. Видання назвало цю компанію "хребтом української економіки": від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

"Метінвест" також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Рінат Ахметов
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить