Металлургия оказалась в упадке. Какие шаги ожидает отрасль от правительства?

Из-за обстрелов, блокады портов, высокой стоимости электроэнергии, услуг "Укразилизныци" металлургическая отрасль оказалась в глубокой кризисной ситуации. Для ее поддержки Кабинет министров должен принять отдельное постановление, предусматривающее комплекс мер, создаст рамку для государственных органов и положительный сигнал для инвесторов.

Проблемы для металлургической отрасли

В августе-сентябре враг нанес ракетный удар по крупным металлургическим предприятиям, в результате чего остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь" (входят в структуру группы "Метинвест"), частично остановил свою работу крупнейший металлургический комбинат - "Arecelor Mittal Кривой Рог". Также 5 сентября был нанесен удар по Днепровскому металлургическому заводу, входящему в состав группы DCH.

В результате этих ударов объем производства стали в августе этого года по сравнению с августом 2025 сократился вдвое - до 277 тысяч тонн, говорится в отчете профильного объединения "Укрметаллургпром".

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С конца июля металлургическая отрасль столкнулась с невозможностью экспорта продукции через остающиеся заблокированными глубоководные порты Черного моря. К обстрелам и блокаде моря следует добавить повышение тарифа "Укрзализныци", высокую стоимость электроэнергии, квоты и углеродный налог (англ. СВАМ – carbon border adjustment mechanism) при импорте продукции на рынок ЕС, отсутствие инструментов страхования крупных промышленных проектов от военных рисков.

Необходимые действия Кабмина

Для решения целого спектра проблемных вопросов гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо в комментарии РБК-Украина считает целесообразным, чтобы правительство приняло отдельное постановление , которое должно включать дипломатическую работу с Еврокомиссией по отсрочке карбнового налога, устранению или увеличению квот для украинской металлопродукции.

Минэкономики должно провести антидемпинговое расследование против поставщиков продукции из Турции и Китая, ведь они имеют доступ к дешевому российскому сырью или энергоносителям и, по этому поводу, могут снижать цену на украинском рынке.

Правительственное постановление обеспечит целостный подход государственного аппарата к решению проблем металлургов (инфографика РБК-Украина)

Постановление должно предусматривать стабилизацию тарифов "Укрзализныци" и стоимость другой логистики, определять специальные условия бронирования для работников металлургической отрасли, чтобы сохранить ее кадровый потенциал.

Важно продолжить практику заключения долгосрочных договоров на покупку электроэнергии у генерации, но определить четкий приоритет – первоочередное обеспечение промышленных предприятий.

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В законодательстве необходимо заменить критерий гражданства конечного бенефициара компании критерием отсутствия у него связей со страной-агрессором, а также пересмотреть кредитные лимиты Фонда декарбонизации, чтобы они соответствовали размеру потребностей промышленности.

"Это позволит разблокировать промышленным компаниям доступ к инструментам декарбонизации для восстановления после атак", - добавил Мауро Лонгобардо.

Фото: Выплавка стали в Украине упала в 2 раза, что свидетельствует о глубокой проблеме во всей металлургической отрасли (Getty Images)

Собеседник добавил, что отдельных инициатив государственных пахот – недостаточно для решения комплекса проблем металлургической отрасли. " Ни один отдельный орган не может решить комплекс проблем . Без единого документа с определенными ответственными и сроками каждый вопрос рассматривается изолированно и, как следствие, "зависает", - говорят представители "ArcelorMittal Кривой Рог".

Правительственное постановление даст сигнал инвесторам, кредиторам и международным партнерам, что государство определяет стратегическую проблему отрасли.