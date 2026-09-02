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Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси, - The Telegraph

13:05 02.09.2026 Ср
2 хв
Як пише видання, потрібна допомога міжнародних партнерів, оскільки потік суден через Одесу впав у 7-8 разів і просів на 75%
aimg Сергій Новіков
Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси, - The Telegraph Експорт через порти Великої Одеси майже зупинений через обстріли Росії (фото: Getty Images)
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Російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі різко скоротили роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними ЗМІ, через зростання ризиків судновласники відмовляються заходити в українські порти: це вже призвело до різкого падіння експорту та може коштувати Україні до 1,5% ВВП до кінця року.

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За словами президента Української портової асоціації Дмитра Барінова, у період з 20 липня до 20 серпня через порт Одеси в середньому проходило лише одне судно на добу, тоді як раніше - сім-вісім.

Змінився і характер перевезень: судновласники, які погоджуються працювати на українському напрямку, намагаються використовувати менші судна та мінімізувати кількість екіпажу через безпекові ризики.

За даними The Telegraph, у першій половині серпня український зерновий експорт був приблизно на 75% нижчим, ніж роком раніше. Економічні аналітики, на яких посилається видання, оцінюють можливі втрати від тривалого обмеження морської торгівлі до кінця 2026 року на рівні до 1,5% ВВП.

Основною причиною падіння експорту стали системні атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру. За даними The Telegraph, з 2022 року у Чорному морі було атаковано понад 200 цивільних суден, а інтенсивність ударів по району портів Великої Одеси останнім часом зросла.

В Українській портовій асоціації попереджають: подальше блокування морського коридору створює ризики не лише для української економіки, а й для світового ринку.

У ВМС України зазначають, що робота над стабілізацією морського коридору триває. Водночас у портовій галузі закликають міжнародних партнерів активніше долучатися до забезпечення безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що якщо морський коридор не відновить свою роботу, Україна може втратити близько 10% ВВП, 17 млрд доларів експортної виручки та ще 8,5 млрд доларів податкових надходжень. Понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.

Докладніше про те, як зупинка судноплавства через атаки РФ це може вдарити по українській економіці, чи є альтернативи, та як можна розблокувати порти, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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