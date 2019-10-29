Металурги прогнозують "соціальний вибух" через законопроект 1210

Фото: Сергій Біленький (УНІАН)

У разі прийняття законопроекту скорочення трудових колективів ГМК неминучі, вважає глава ФМУ

Прийняття законопроекту №1210, яким передбачено підвищення ренти за видобуток залізної руди в 4-5 разів, може призвести до різкого зростання соціальної напруженості в регіонах присутності гірничодобувних підприємств. Про це заявив голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький.

"Ми якраз перебуваємо на європейській сталевій конференції і тут всі провідні аналітики прогнозують зниження цін для залізорудної галузі. Якщо на цьому тлі буде ще й непродумана держполітика – як, наприклад, прийняття законопроекту №1210, то все більше підприємств будуть на межі зупинки", - сказав він.

За прогнозом експерта, це матиме серйозні соціальні наслідки, особливо для міст Кривий Ріг та Горішні Плавні.

"Ми вже бачимо стурбованість профспілок, працівників даним питанням, тому що тисячі людей можуть залишитися без роботи. А якщо додати мультиплікатор від ефекту в суміжних галузях, то цю цифру потрібно множити на 3-4", - зазначив він.

Голова Федерації металургів пояснив, що підвищення ренти згідно з законопроектом №1210 зробить нерентабельним залізорудний експорт.

"Гірникам доведеться зосередитися на внутрішньому ринку, а він не поглинає ті обсяги виробництва, які є. Тому скорочення трудових колективів неминучі і це призведе до зростання соціальної напруженості", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, коментуючи ініційований головою парламентського податкового комітету Данилом Гетьманцевым законопроект 1210, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко закликав не "перегинати палицю" в податкових змінах.

"Не можна надто занижувати рентні ставки на видобуток залізної руди, тому що треба наповнювати держбюджет. Від цього залежать пенсії, рівень зарплат в держсекторі і обороноздатність. Але і в крайнощі впадати не варто. Металургія - одна з головних статей експорту. Треба зберігати її конкурентоспроможність", - вважає Фесенко.