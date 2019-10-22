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Эксперт призвал не "перегибать палку" в налоговых изменениях

Новости » Экономика    22.10.2019 - 12:35
Эксперт призвал не "перегибать палку" в налоговых изменениях
Фото: Владимир Фесенко (facebook.com UATVRU)

Политолог назвал предложения Шуфрича игрой в пользу России

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко призвал не "перегибать палку" в налоговых изменениях. Об этом он сказал "24 каналу", комментируя ситуацию вокруг законопроекта №1210, которым предусматривается повышение ренты на добычу руды.

"Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды, потому что надо наполнять госбюджет. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и в другую крайность впадать не стоит. Металлургия - одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность", - считает Фесенко.

По его убеждению, не стоит "перегибать палку" в стремлении забрать у бизнеса больше, поскольку это создаст серьезные проблемы. Хотя, считает он, у президента Владимира Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

"Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", - убежден Фесенко.

Кроме того, политолог раскритиковал предложения нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича о повышении рентной ставки за добычу железной руды до 50%.

По мнению Фесенко, такие предложения играют против украинских металлургов в пользу России.

"То, что предлагает Шуфрич - убить украинский металлургический экспорт в пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямыми и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов", - отмечает Фесенко.

Напомним, по словам экспертов, на рейтинг Зеленского отрицательно влияет повышение фискального давления.

Как известно, одним из самых скандальных за последнее время стал законопроект №1210, который предусматривает повышение платы за добычу железной руды. Его инициировал представитель команды Зеленского, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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