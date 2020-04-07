Металлурги призывают Кабмин обеспечить полную перевалку железорудного сырья

В украинских портах предприятиям-экспортерам отказывают в полном обеспечении исполнения заявок на перевалку продукции, что может привести к дестабилизации работы горно-металлургической отрасли. Об этом говорится в обращении генерального директора АО "Южный горно-обогатительный комбинат" к премьер-министру Украины, передает РБК-Украина.

Как отмечается в обращении, сегодня в металлургической отрасли наблюдается сокращение производства, вызванное снижением спроса на продукцию в Украине и в странах ЕС. Частично компенсировать потери от текущего кризиса можно путем направления потоков ЖРС на экспорт в Китай, однако для этого единственный глубоководный порт, который может принимать суда Capesize (осадка около 18 м), что является стандартом для перевозки железной руды, должен обеспечить полное покрытие заявок на отгрузки украинского экспорта. Однако в апреле МТП "Южный" отказал в 100% удовлетворении заявок на перевалку экспортной продукции АО "Южный горно-обогатительный комбинат".

"АО "ЮГОК" подал в МТП "Южный" планы на перевалку экспортной продукции в апреле 2020 года в объеме 473 тыс.тонн ЖРС, на что получил частичный отказ в удовлетворении заявки на перевалку – не согласовано около 60 тыс. тонн. Также со стороны предприятия были задействованы все возможные резервы и ресурсы для дополнительного увеличения объемов экспорта на 135 тыс.тонн, которые также не были подтверждены со стороны МТП "Южный". В общем остались неподтвержденными 195 тыс.тонн экспортной продукции, что может привести к недополучению валютной выручки в апреле 2020 года в размере 15 млн долл", - сообщается в обращении.

По оценке руководства АО "ЮГОК", такая ситуация с перевалкой грузов в порту приведет к срывам сроков поставок, что в свою очередь может повлечь остановку предприятия, невыполнение плана поступления налогов в бюджеты всех уровней и дестабилизации работы горно-металлургической отрасли Украины.

Несмотря на это, руководство АО "ЮГОК" просит премьер-министра обратить внимание на ситуацию в украинских портах и поспособствовать ее решению с целью обеспечения бесперебойного экспорта железной руды украинских предприятий-производителей, а именно обеспечить 100% выполнение заявок АО "ЮГОК" со стороны МТП "Южный".



Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь - экспортно ориентированные отрасли экономики.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Как сообщало РБК-Украина, согласно данным Госстата, по итогам 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 1,8%. В январе 2020 года промпроизводство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилась на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Производство стали в Украине в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна - на 2,5%. В январе 2020 года производство стали снизилось на 5,1%, чугуна - на 2,7%. В феврале производство стали снизилось на 8,3%, чугуна - на 7,5% (в сравнении с январем).