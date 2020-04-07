Металурги закликають Кабмін забезпечити повну перевалку залізорудної сировини

В українських портах підприємствам-експортерам відмовляють у повному забезпеченні виконання заявок на перевалку продукції, що може призвести до дестабілізації роботи гірничо-металургійної галузі. Про це йдеться у зверненні генерального директора АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до прем’єр-міністра України, передає РБК-Україна.

Як зазначається у зверненні, нині у металургійній галузі спостерігається скорочення виробництва, спричинене зниженням попиту на продукцію в Україні та в країнах ЄС. Частково компенсувати втрати від поточної кризи можна шляхом спрямування потоків ЗРС на експорт в Китай, однак для цього єдиний глибоководний порт, який може приймати судна Capesize (осадка близько 18 м), що є стандартом для перевезення залізної руди, має забезпечити повне покриття заявок на відвантаження українського експорту. Проте у квітні МТП "Південний" відмовив у 100% задоволенні заявок на перевалку експортної продукції АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

"АТ "ПІВДГЗК" подав до МТП "Південний" плани на перевалку експортної продукції у квітні 2020 року в об’ємі 473 тис.тонн ЗРС, на що отримав часткову відмову в задоволенні заявки на перевалку – не погоджено близько 60 тис. тонн. Також з боку підприємства були задіяні усі можливі резерви та ресурси для додаткового збільшення об’ємів експорту на 135 тис.тонн, які також не були підтверджені зі сторони МТП "Південний". Загалом непідтвердженими залишились 195 тис.тонн експортної продукції, що може призвести до недоотримання валютного виторгу у квітні 2020 року в розмірі 15 млн дол", - повідомляється у зверненні.

За оцінкою керівництва АТ "ПІВДГЗК", така ситуація з перевалкою вантажів в порті призведе до зривів строків поставок, що своєю чергою може спричинити зупинку підприємства, невиконання плану надходження податків у бюджети всіх рівнів та дестабілізацію роботи гірничо-металургійної галузі України.

Зважаючи на це, керівництво АТ "ПІВДГЗК" просить прем’єр-міністра звернути увагу на ситуацію в українських портах та посприяти її вирішенню з метою забезпечення безперебійного експорту залізної руди українських підприємств-виробників, а саме забезпечити 100% виконання заявок АТ "ПІВДГЗК" зі сторони МТП "Південний".



Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу - експортоорієнтовані галузі економіки.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з даними Держстату, за підсумками 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,8%. У січні 2020 року промвиробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.

Виробництво сталі в Україні у 2019 році знизилось у порівнянні з 2018 роком на 1,3%, виробництво чавуну - на 2,5%. В січні 2020 року виробництво сталі знизилось на 5,1%, чавуну - на 2,7%. У лютому виробництво сталі знизилось на 8,3%, чавуну - на 7,5% (в порівнянні із січнем).