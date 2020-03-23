В кризис важно обеспечить ритмичность грузовых железнодорожных перевозок, - Мазур

Фото: Валерий Мазур (из открытых источников)

По мнению эксперта, для выхода из экономического кризиса стабильность работы железной дороги играет решающую роль

В условиях кризиса важно обеспечить регулярность железнодорожных перевозок грузов, что гарантирует стабильность работы предприятий горно-металлургического комплекса. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-министр промышленности Украины Валерий Мазур, передает РБК-Украина.

"По отношению к металлургам, к тяжелой промышленности, работа "Укрзализныци" - это основа основ. Потому что если не работает железная дорога, ну как можно транспортировать железную руду либо готовую продукцию из горнорудных предприятий на металлургические заводы, в порты продукции и т.д. Это основа основ экономики. И этому надо придавать стратегическое значение", - сказал Мазур.

По его мнению, для выхода из экономического кризиса стабильность работы железной дороги играет решающую роль.

"Сегодня, когда такое состояние у нас, кризис в нашем государстве, кризис экономики, то надо тот опыт, когда надо подымать экономику, и что железная дорога здесь должна играть решающую роль", - считает Мазур.



Напомним, ранее Мазур заявлял, что в условиях кризиса государство должно поддерживать отечественную металлургию, которая способна обеспечить 20% ВВП. По его словам, правительству следует предложить комплексную программу развития металлургической отрасли и поддержки отечественного производителя, а также стимулировать рост производства в смежных отраслях.

Как писало РБК-Украина, согласно данным Госстата по итогам 2019 года промышленное производство в Украине сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промпроизводство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Производство стали в Украине в 2019 году снизилось в сравнении с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна на 2,5%. Производство стали в январе 2020 года снизилось на 5,1%, производство чугуна снизилось на 2,7% (в сравнении с январем 2019 года).