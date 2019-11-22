Промпроизводство в Украине падает пятый месяц подряд

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

По итогам 10 месяцев 2019 года промпроизводство ушло в минус

Объемы промышленного производства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,0%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь зафиксировано падение промпроизводства на 0,6%.

За первые десять месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,7%, в перерабатывающей промышленности - падение на 1,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 1,7%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%, в сентябре - на 1,7%, в октябре - на 1,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.

Как сообщало РБК-Украина, индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению со III кварталом года на 1,3 п.п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.