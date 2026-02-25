UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві

Технічний стан мосту Патона викликає серйозне занепокоєння фахівців (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Спеціалісти стурбовані аварійним станом мосту Патона в Києві, який є однією з ключових артерій столиці. Залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної академії наук України у Facebook.

Читайте також: На дорогах яма на ямі: чому на Київщині зараз кладуть "холодний" асфальт і чи ефективно це

Головне:

  • Проблема контролю: залізничні мости в Україні перевіряють регулярно, тоді як стан автодорожніх споруд часто не відповідає нормам безпеки.
  • Ситуація в столиці: деякі ключові переправи Києва через Дніпро залишаються обмежено працездатними, а два об'єкти офіційно визнані аварійними.
  • Технічний вирок: залишковий ресурс мосту Патона оцінюється як нульовий через критичне руйнування металу.
  • Роки бездіяльності: перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда має офіційний статус аварійної ще з 2017 року.

Скільки мостів і шляхопроводів в Україні

Українцям розповіли, що ситуацію з безпекою мостових споруд прокоментував раніше академік НАН України та перший віцепрезидент Академії В'ячеслав Богданов (в інтерв'ю "Віснику НАН України").

Так, в цілому (за даними Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського та Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України) в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів.

При цьому значна частина з них - працює з перевантаженням.

"Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки", - повідомили громадянам.

Уточнюється також, що "єдиної системи технічного нагляду фактично не існує".

Яка ситуація з найбільшими мостами Києва

Особливо складна ситуація з мостами, згідно з інформацією НАН, у Києві.

Так, за результатами проведених раніше обстежень:

  • Дарницький міст - працездатний;
  • Північний міст - обмежено працездатний;
  • Південний міст - обмежено працездатний;
  • міст Метро - визнано непрацездатним (аварійним);
  • міст імені Є.О. Патона - визнано непрацездатним (причому статус аварійного він має ще з 2017 року).

Наголошується, що найбільше занепокоєння фахівців викликає саме технічний стан мосту імені Є.О. Патона.

Що відомо про стан моста Патона

Виходячи з результатів останніх обстежень, у конструкціях столичного моста Патона зафіксовано:

  • критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;
  • тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.

"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь", - пояснили українцям.

Корозія понад 50% поперечного перерізу горизонтальної в'язі на мосту Патона (фото: facebook.com/NASofUkraine)

При цьому головні балки (а їх там чотири) наразі "залишаються у відносно стабільному стані".

"Ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями", - додали спеціалісти.

За словами науковців:

  • залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий;
  • корозійні процеси - стають дедалі менш передбачуваними.

Руйнування поперечної балки на одній з опор мосту Патона, станом на 2018 рік (фото: facebook.com/NASofUkraine)

Чим важливий цей міст і як можна його врятувати

"Попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила "Київавтодор" замовником робіт, тендери на проектування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках). Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини", - повідомили у НАН.

Водночас наголошується, що міст імені Є.О. Патона - не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра.

Це також:

  • перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда;
  • символ української інженерної школи;
  • об'єкт історичної спадщини, який визнано видатною зварною конструкцією ХХ століття.

Публікація НАН України (скриншот: facebook.com/NASofUkraine)

Насамкінець українцям розповіли, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

Уточнюється, що долучитися до вирішення проблеми й надати експертну підтримку готові:

  • науковці НАН України;
  • Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона;
  • Український інститут сталевих конструкцій.

"На думку фахівців, питання відновлення мосту вже давно перезріло і потребує системного державного рішення", - підсумували у НАН.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Миколаїв першим в Україні запустив ШІ для контролю доріг і пояснювали, як працює технологія.

Крім того, ми повідомляли, що уряд виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт доріг у деяких регіонах.

Читайте також, як забудовували Київ і чому радянська епоха стала катастрофою.

КиївІнфраструктураАваріяМіст ПатонаАвтомобільний рухНАН УкраиныНауковці