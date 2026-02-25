Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві

Спеціалісти стурбовані аварійним станом мосту Патона в Києві, який є однією з ключових артерій столиці. Залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної академії наук України у Facebook.
Читайте також: На дорогах яма на ямі: чому на Київщині зараз кладуть "холодний" асфальт і чи ефективно це
Головне:
Українцям розповіли, що ситуацію з безпекою мостових споруд прокоментував раніше академік НАН України та перший віцепрезидент Академії В'ячеслав Богданов (в інтерв'ю "Віснику НАН України").
Так, в цілому (за даними Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського та Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України) в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів.
При цьому значна частина з них - працює з перевантаженням.
"Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки", - повідомили громадянам.
Уточнюється також, що "єдиної системи технічного нагляду фактично не існує".
Особливо складна ситуація з мостами, згідно з інформацією НАН, у Києві.
Так, за результатами проведених раніше обстежень:
Наголошується, що найбільше занепокоєння фахівців викликає саме технічний стан мосту імені Є.О. Патона.
Виходячи з результатів останніх обстежень, у конструкціях столичного моста Патона зафіксовано:
"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь", - пояснили українцям.
При цьому головні балки (а їх там чотири) наразі "залишаються у відносно стабільному стані".
"Ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями", - додали спеціалісти.
За словами науковців:
"Попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила "Київавтодор" замовником робіт, тендери на проектування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках). Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини", - повідомили у НАН.
Водночас наголошується, що міст імені Є.О. Патона - не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра.
Це також:
Насамкінець українцям розповіли, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.
Уточнюється, що долучитися до вирішення проблеми й надати експертну підтримку готові:
"На думку фахівців, питання відновлення мосту вже давно перезріло і потребує системного державного рішення", - підсумували у НАН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Миколаїв першим в Україні запустив ШІ для контролю доріг і пояснювали, як працює технологія.
Крім того, ми повідомляли, що уряд виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт доріг у деяких регіонах.
Читайте також, як забудовували Київ і чому радянська епоха стала катастрофою.