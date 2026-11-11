Meta запускає Muse на Apple Watch та Android: які можливості отримають користувачі

Meta оголосила про запуск свого ШІ-асистента Muse на смартгодинниках під управлінням Apple Watch та Android Wear OS. Відтепер користувачі можуть взаємодіяти з асистентом через голосові дзвінки, текстові повідомлення або диктовку.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Meta Muse в X.
Реліз для смартгодинників відбувся лише через місяць після виходу спеціального додатка Muse для iPad.
Запустивши асистента в App Store ще у вересні, Meta активно масштабує його на пристроях Apple та Android, прагнучи зробити технологію центральною частиною своєї екосистеми.
За короткий час сервіс показав виняткові результати. Muse потрапив до списку з 12 мобільних додатків, які подолали позначку в 10 мільйонів завантажень у США за перші 40 днів в App Store.
Раніше аналогічний рекорд серед продуктів компанії демонструвала лише соцмережа Threads.
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Зараз Muse конкурує з десятками інших ШІ-агентів за увагу аудиторії. Інструмент дозволяє підключати особисті акаунти для роботи з електронною поштою, зустрічами та рахунками.
Основні функціональні можливості асистента:
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Незважаючи на те, що продукт з'явився відносно нещодавно, розробники постійно додають новий функціонал.
Так, минулого тижня у США запустили можливість відеочату з віртуальним аватаром Muse. Під час розмови асистент використовує м'яку міміку та жести, які відповідають тону та контексту діалогу.
При цьому ШІ не бачить користувача, але чує його та відповідає в режимі реального часу.
Окрім цього, Meta презентувала функцію Spaces - спеціальні тематичні діалоги для сумісної роботи. Вони функціонують як персоналізовані міні-додатки, що створюються на льоту та відображаються на бічній панелі інтерфейсу для вирішення конкретних задач користувача.