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Meta запускає Muse на Apple Watch та Android: які можливості отримають користувачі

13:13 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Meta масштабує свого ШІ-асистента Muse (колаж: РБК-Україна)

Meta оголосила про запуск свого ШІ-асистента Muse на смартгодинниках під управлінням Apple Watch та Android Wear OS. Відтепер користувачі можуть взаємодіяти з асистентом через голосові дзвінки, текстові повідомлення або диктовку.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Meta Muse в X.

Екосистема пристроїв

Реліз для смартгодинників відбувся лише через місяць після виходу спеціального додатка Muse для iPad.

Запустивши асистента в App Store ще у вересні, Meta активно масштабує його на пристроях Apple та Android, прагнучи зробити технологію центральною частиною своєї екосистеми.

За короткий час сервіс показав виняткові результати. Muse потрапив до списку з 12 мобільних додатків, які подолали позначку в 10 мільйонів завантажень у США за перші 40 днів в App Store.

Раніше аналогічний рекорд серед продуктів компанії демонструвала лише соцмережа Threads.

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Персоналізація, покупки та керування розкладом

Зараз Muse конкурує з десятками інших ШІ-агентів за увагу аудиторії. Інструмент дозволяє підключати особисті акаунти для роботи з електронною поштою, зустрічами та рахунками.

Основні функціональні можливості асистента:

  • бронювання столиків у закладах та замовлення продуктів;
  • постановка цілей і здійснення інтернет-покупок;
  • кастомізація аватара з можливістю надати йому вигляд людини, казкового персонажа або ж улюбленої тварини.

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Відеочати та персональні простори Spaces

Незважаючи на те, що продукт з'явився відносно нещодавно, розробники постійно додають новий функціонал.

Так, минулого тижня у США запустили можливість відеочату з віртуальним аватаром Muse. Під час розмови асистент використовує м'яку міміку та жести, які відповідають тону та контексту діалогу.

При цьому ШІ не бачить користувача, але чує його та відповідає в режимі реального часу.

Окрім цього, Meta презентувала функцію Spaces - спеціальні тематичні діалоги для сумісної роботи. Вони функціонують як персоналізовані міні-додатки, що створюються на льоту та відображаються на бічній панелі інтерфейсу для вирішення конкретних задач користувача.

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