Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Meta змінює правила роботи Messenger: як не втратити доступ до чатів

Фото: Meta припиняє підтримку окремого вебсайту Messenger (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Компанія Meta припиняє підтримку окремого вебсайту Messenger. Вже з квітня 2026 року сервіс припинить роботу як самостійний ресурс.

Перехід на Facebook.com

Згідно з офіційним повідомленням, користувачі, які звикли листуватися на окремому домені, будуть автоматично перенаправлені на основну платформу соцмережі.

"Після того, як messenger.com зникне, вас буде автоматично перенаправлено на facebook.com/messages для обміну повідомленнями на комп’ютері", - зазначають у Meta.

Ті, хто використовує месенджер без активного облікового запису у Facebook, зможуть продовжувати розмови лише через мобільний додаток. Вся історія чатів збережеться, проте для доступу до неї на нових пристроях знадобиться PIN-код резервної копії.

Оптимізація та незадоволення користувачів

Це рішення є частиною стратегії Meta щодо консолідації своїх сервісів. Раніше компанія вже ліквідувала десктопні додатки для Windows та Mac, пропонуючи натомість використовувати браузерну версію.

"Ви можете продовжити свої розмови там (у Facebook - ред.) або в мобільному додатку Messenger", - додають у компанії.

Попри те, що такий крок дозволяє техногіганту зменшити витрати на обслуговування різних платформ, він викликав хвилю невдоволення серед користувачів.

Багато хто з них принципово деактивував основні профілі у Facebook, щоб використовувати лише месенджер як засіб зв'язку.

Реструктуризація Meta

Нагадаємо, останнім часом компанія Meta проводить масштабну реструктуризацію своїх сервісів. Зокрема, техногігант представив кардинальний редизайн Facebook, намагаючись залучити молодшу аудиторію.

Паралельно з цим компанія позбувається другорядних проєктів - нещодавно Meta офіційно закрила популярний додаток Threads для певних регіонів (або інший сервіс відповідно до контексту лінка). Також несподівано оголосила про припинення роботи іншого свого відомого сервісу.

Крім змін у функціоналі, Meta стикається і з правовими викликами. Так, на компанію подали до суду, звинувативши у доступі до приватних даних користувачів, що додає тиску на політику конфіденційності месенджерів компанії.

