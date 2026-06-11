Instagram Map розкриває геолокацію: чому це небезпечно для українців і як вимкнути функцію

Функція Instagram Map викликала хвилю незадоволення серед українських користувачів у Threads: замість зручної карти вона пропонує пасивний трекінг, який автоматично транслює координати людини щоразу, коли вона відкриває додаток.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост користувачки під ніком psy.friendly_margarita у Threads .

Як працює Instagram Map?

Опція з’явилася у верхній частині вкладки повідомлень (DM) як розширена версія звичних статусів.

Вона поєднує в собі два абсолютно різні типи відстеження:

Активна геолокація: місця, які користувач свідомо позначає у сторіз, постах чи рілсах. Тут людина сама вирішує, чим і коли ділитися.

Пасивна геолокація: найбільш суперечлива технологія. Instagram автоматично фіксує та показує друзям останнє місцеперебування користувача щоразу, коли той відкриває додаток - навіть якщо просто гортає стрічку, нічого не публікуючи.

Головна проблема полягає у тому, що без ретельної ручної перевірки налаштувань точні координати можуть бачити всі, хто у списку взаємних підписок - включно з колишніми партнерами, колегами чи випадковими знайомими.

Чому експерти б’ють на сполох?

Засновниця сервісу цифрової безпеки Block Party Трейсі Чоу зазначає, що розробники застосували стандартну тактику: декларують простий контроль над приватністю, однак роблять меню настільки заплутаним, що користувачі за замовчуванням діляться значно більшим обсягом чутливої інформації, ніж планували.

Організація Common Sense Media попереджає про загрози для підлітків — від кібербулінгу до фізичного переслідування.

Крім того, функція несе в собі інші приховані загрози:

Токсичність у стосунках: постійне відстеження перетворюється на "цифровий повідок", стимулюючи психологічне насильство та контролюючу поведінку.

Ілюзія батьківського контролю: для підліткових акаунтів розробили неоднозначне рішення - батьки знають про активацію функції, проте не бачать саму локацію без згоди дитини. Це створює хибне відчуття безпеки.

Витік чутливих даних: регулярні маршрути розкривають домашню адресу, місце роботи, візити до лікарів чи психотерапевтів, створюючи готову "карту життя" для зловмисників.

Особлива небезпека для України

В умовах повномасштабної війни питання геолокації - це не лише дискусії про ментальний комфорт, а й базова безпека.

Постійний геотрекінг залишає цифровий слід, який ворог може використати для

збору даних,

вивчення маршрутів військових та волонтерів,

планування злочинів тощо.

Instagram запевняє, що зберігає дані лише три дні та не використовує їх для таргетингу реклами. Проте експерти нагадують: зафіксовані дані можуть потрапити до третіх осіб через хакерські злами чи судові запити.

Як повністю вимкнути Instagram Map?

Щоб припинити автоматичний злив координат, експерти рекомендують повністю заблокувати функцію.

У додатку Instagram:

Перейдіть до налаштувань свого профілю.

Оберіть пункт "Хто може бачити ваше місцеперебування".

Встановіть значення: "Ніхто".

Утримайтеся від додавання геоміток вручну до нових постів і сторіз.

На рівні операційної системи смартфона: