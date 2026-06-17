Meta дозволить керувати алгоритмом Threads: що зміниться для користувачів

Threads офіційно перевищила позначку у 500 мільйонів активних користувачів щомісяця. Разом із цим досягненням розробники анонсували масштабне оновлення, яке додає функції керування алгоритмами рекомендацій і виводить тематичні спільноти з режиму бета-тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Контроль над стрічкою

Головною новинкою релізу став запуск інструменту Your Algo (Твій алгоритм). Він логічно доповнює функцію Dear Algo, яка з'явилася ще в лютому і вимагала від користувачів публікувати відкриті пости-запити до системи (наприклад: "Algo, показуй мені більше публікацій про подкасти").

Тепер налаштовувати стрічку можна приватно. Користувач може безпосередньо вказати системі, які теми він хоче бачити частіше, а які - обмежити.

Крім того, додано можливість обирати точний термін дії такого індивідуального фільтра: на 1, 3 або 7 днів. Всі налаштування залишаться конфіденційними.

Наразі функція розгортається для користувачів із США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

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Спільноти отримують Discovery Hub

Функція Communities (Спільноти), створена як відповідь на тематичні групи в X, офіційно завершила етап бета-тестування. Пошук однодумців спростили завдяки впровадженню єдиного центру Communities Hub. Користувачам пропонуватимуть пабліки за інтересами: від K-pop та книг до баскетболу і серіалів.

Щоб орієнтуватися у стрічці було легше, кожна спільнота тепер має свою унікальну візуальну іконку.

За словами керівника Threads Коннора Хейза, Discovery Hub допоможе вирішити проблему складного органічного пошуку потрібних груп, з якою користувачі стикалися протягом останнього року.

Ставка на "живі чати"

Threads розширює доступ до інструменту Live Chats - текстових листувань у реальному часі, прив'язаних до масштабних культурних або спортивних подій (як-от Чемпіонат світу з футболу). До липня 2026 року створювати такі чати зможуть всі спільноти соцмережі.

Серед додаткових опцій:

Можливість додавати співведучих (co-hosts) до текстових ефірів.

Функція цитування ключових моментів чату безпосередньо у власну стрічку новин.

"Багато людей цінують Threads за його відносну тишу у світі, де більшість соцмереж перевантажена гучним відеоконтентом. Живі чати стали чудовим досвідом "другого екрана" - коли ви дивитесь якусь подію по ТБ і паралельно читаєте або ведете текстовий репортаж", - зазначив Коннор Хейз.

Наздоганяючи X: динаміка росту

Нова статистика свідчить про високі темпи масштабування Threads. Лише за останні 10 місяців соцмережа залучила 100 мільйонів нових активних користувачів (у серпні 2025 року Meta звітувала про 400 млн MAU).

На початку свого шляху Threads суттєво програвав платформі X через відсутність хронологічної стрічки, повноцінного пошуку, хетштегів чи веб-версії особистих повідомлень.

Проте планомірне впровадження цих інструментів разом із новими функціями приватного регулювання алгоритмів, яких досі немає в Ілона Маска, дозволяє Threads впевнено закривати розрив із головним конкурентом за увагу аудиторії.