Meta змінює формат відео у Facebook: що зникне і як це вплине на користувачів

Meta оголосила про зміну формату публікації відеоконтенту на Facebook. Протягом найближчих місяців платформа перейде до єдиного формату - всі нові відео будуть публікуватися виключно у вигляді Reels.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Meta .

Що зміниться для користувачів

Якщо раніше користувачі обирали між завантаженням звичайного відео та створенням Reels, то тепер увесь відеоконтент буде автоматично оформлюватися як Reels - без обмежень за довжиною та форматом. Таким чином, зникне необхідність вибирати між двома типами публікацій, а сам процес завантаження стане простішим.

Meta стверджує, що новий підхід дасть доступ до розширених інструментів редагування, а також дасть змогу користувачам контролювати, хто може бачити їхні ролики.

Усі нові відео будуть публікуватися виключно у вигляді Reels (gif: Meta)

Налаштування приватності для Reels і звичайних постів тепер будуть об'єднані, але кожен користувач, як і раніше, зможе вибрати: показувати відео друзям, вузькому колу або виставляти його публічно для збільшення охоплення.

Як частина оновлення, вкладка "Відео" на Facebook буде перейменована на Reels. Незважаючи на це, соцмережа збереже розмаїття форматів - від коротких до довгих відео і прямих ефірів. Алгоритми рекомендацій залишаться колишніми і враховуватимуть інтереси кожного користувача.

Як зміниться формат відео (фото: Meta)

Що буде з уже опублікованими відео

Контент, завантажений раніше, залишиться на сторінках користувачів і буде доступний для перегляду. Однак усі нові відеозаписи, що розміщуватимуться в майбутньому, автоматично оформлятимуться як Reels.

Meta зазначає, що зміни впроваджуватимуться поетапно - як для особистих профілів, так і для бізнес-сторінок по всьому світу. Мета оновлення - спростити процес створення і перегляду відео, а також посилити залученість аудиторії у відеоконтент.