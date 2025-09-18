Meta презентовала смарт-очки с экраном и AI, которые могут заменить смартфон

Компания Meta представила три новые модели смарт-очков с искусственным интеллектом, включая первые Ray-Ban с дисплеем дополненной реальности. Новинка получила название Meta Ray-Ban Display и стала первыми массовыми очками с проекционным экраном после неудачи Google Glass.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Meta Ray-Ban Display

Очки выполнены в стиле классических Wayfarer и оснащены камерой, микрофоном и динамиками. Основная особенность - мини-дисплей, встроенный во внутреннюю часть правой линзы. Он проецирует изображение чуть ниже линии взгляда и может показывать текст, фото, видеозвонки или навигацию.

При этом экран виден только владельцу, а индикатор на оправе сообщает окружающим об активной камере.

Очки-дисплеи поставляются с усовершенствованным браслетом, который распознает движения вашей руки для дистанционного управления (фото: Meta)

Очки впервые показал гендиректор Meta Марк Цукерберг на презентации Meta Connect. По его словам, именно смарт-очки позволяют ИИ "видеть и слышать то же, что и человек", а в будущем - генерировать фото и видео по запросу.

Meta Ray-Ban Display управляются голосом и касаниями дужек, а также поставляются с браслетом Neural Band. Он фиксирует электрические импульсы мышц предплечья и позволяет управлять интерфейсом жестами - от свайпов и щипков до виртуальной крестовины. Позже появится функция "рисования в воздухе" пальцем.

Изображение проецируется на нижнюю часть правого объектива (фото: Meta)

Очки синхронизируются с iPhone и Android по Bluetooth, поддерживают WhatsApp, Messenger и Instagram. Они могут выводить субтитры или перевод в реальном времени, прокладывать маршрут, управлять музыкой, а встроенный экран использоваться как видоискатель камеры. Работа от одного заряда - до 6 часов, зарядный футляр увеличивает автономность до 30 часов.

Продажи Meta Ray-Ban Display в США стартуют 30 сентября по цене от 799 долларов, а в начале 2026 года они появятся в других странах мира.

Очки предлагаются с переходными линзами в двух размерах оправы и двух цветах, основанных на классическом дизайне Ray-Ban Wayfarer (фото: Meta)

Oakley Meta Vanguard: спортивные смарт-очки без дисплея

Помимо Ray-Ban, Meta показала спортивные очки Oakley Meta Vanguard. Они не имеют встроенного дисплея, но оснащены камерой, микрофонами и динамиками. По дизайну они напоминают популярные модели Oakley Radar и M-frame.

Очки рассчитаны на тренировки: они водонепроницаемы, весят 66 граммов, работают до 9 часов и поддерживают сменные линзы и насадки для носа. Камера может автоматически записывать короткие видео при достижении спортивных целей - например, при пробеге километра или достижении определенной скорости.

Vanguard - это функциональные солнцезащитные очки, разработанные для спорта (фото: Meta)

Meta заключила партнерство с Garmin: очки смогут получать данные с фитнес-часов и велокомпьютеров компании - скорость, темп, пульс или дистанцию.

Стоимость Oakley Meta Vanguard составит 499 долларов, продажи начнутся 21 октября.

Также Meta выпустила второе поколение Ray-Ban Meta AI без дисплея - с удвоенной автономностью и улучшенной камерой. Цена - 379 долларов.

Очки Vanguard подключаются к часам Garmin для передачи данных в режиме реального времени (фото: Meta)