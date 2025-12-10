Meta представила кардинальний редизайн Facebook: що зміниться для користувачів

Meta представила масштабне оновлення Facebook, повертаючи соцмережу до фокусу на спілкуванні між друзями. Застосунок отримає новий дизайн і посилить роль ключових функцій, включно з Facebook Marketplace.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Анонс відбувся за кілька днів після повідомлень про можливе скорочення інвестицій Meta в метавсесвіт - напрямок, який до буму ШІ розглядався як ключова ставка компанії на майбутнє соціальних мереж.
Водночас Facebook, як і раніше, охоплює мільярди користувачів у всьому світі, незважаючи на стагнацію зростання на окремих ринках, включно зі США.
У міру того як аудиторія Facebook старіє, соцмережа зберігає особливу популярність серед бумерів і представників покоління X. Водночас Meta намагається посилити позиції серед більш молодої аудиторії.
Після невдалих спроб перезапустити Facebook як платформу для студентів компанія дедалі активніше говорить про редизайн соцмережі з орієнтацією на покоління Z.
Як показує звіт eMarketer за 2025 рік, Facebook Marketplace використовують більше половини користувачів покоління Z у США. Meta також підтвердила, що Marketplace регулярно відвідує кожен четвертий молодий дорослий користувач Facebook у США та Канаді.
Незважаючи на популярність, досі Marketplace був прихований у меню "Ще". У найближчому оновленні сервіс з'явиться в нижній панелі навігації додатка - поруч із Reels, розділом "Друзі" та іншими соціальними функціями.
Meta зазначає, що Reels і особисті повідомлення стали найпопулярнішими функціями Instagram, що раніше підштовхнуло компанію до редизайну сервісу. Тепер аналогічний підхід застосовується і до Facebook - з акцентом на друзів і соціальну взаємодію.
Користувачі зможуть:
Також Facebook спростить створення Stories і звичайних публікацій, зробивши інструменти додавання музики і позначок друзів помітнішими. Налаштування аудиторії та кросспостингу відображатимуться на більш видному місці.
Система коментарів у стрічці, групах і Reels також отримає оновлення: відповіді стануть структурованішими, значки - помітнішими, а користувачі й адміністратори отримають нові інструменти закріплення та модерації.
Крім того, з'явиться можливість анонімно скаржитися на нерелевантні коментарі та користувачів, які заважають обговоренню.
У стрічці Facebook користувачі зможуть вказувати причини, через які їм не подобається публікація або Reel, що дасть змогу точніше персоналізувати контент.
Одним із ключових завдань оновлення стало повернення Facebook репутації платформи для спілкування між друзями - ролі, яку соцмережа поступово втратила через акцент на новинах, відео та контент від авторів.
Meta впроваджує оновлені профілі, де користувачі зможуть ділитися інформацією про свої інтереси, хобі та подорожі - від улюблених серіалів і музики до популярних напрямків для відпочинку. За задумом компанії, це допоможе знаходити друзів зі спільними інтересами або отримувати корисні поради.
При цьому користувачі зможуть самостійно вирішувати, чи будуть зміни профілю відображатися у стрічці - раніше подібні оновлення часто дратували аудиторію.
Meta зазначає, що оновлення можуть вплинути на ранжування контенту в персоналізованій стрічці. Нові функції будуть впроваджуватися по всьому світу протягом найближчих тижнів.
Частина змін буде доступна тільки в мобільній версії Facebook, включно з новою навігацією, пошуком, коментарями, подвійним тапом для лайка та оновленими інструментами створення публікацій і Stories.
