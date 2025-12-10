Meta представила кардинальный редизайн Facebook: что изменится для пользователей

Почему Meta пересматривает стратегию развития Facebook

Анонс состоялся спустя несколько дней после сообщений о возможном сокращении инвестиций Meta в метавселенную - направление, которое до бума ИИ рассматривалось как ключевая ставка компании на будущее социальных сетей.

При этом Facebook по-прежнему охватывает миллиарды пользователей по всему миру, несмотря на стагнацию роста на отдельных рынках, включая США.

По мере того как аудитория Facebook стареет, соцсеть сохраняет особую популярность среди бумеров и представителей поколения X. В то же время Meta пытается усилить позиции среди более молодой аудитории.

После неудачных попыток перезапустить Facebook как платформу для студентов компания все активнее говорит о редизайне соцсети с ориентацией на поколение Z.

Marketplace - ключ к молодежной аудитории

Как показывает отчет eMarketer за 2025 год, Facebook Marketplace используют более половины пользователей поколения Z в США. Meta также подтвердила, что Marketplace регулярно посещает каждый четвертый молодой взрослый пользователь Facebook в США и Канаде.

Несмотря на популярность, до сих пор Marketplace был скрыт в меню "Еще". В ближайшем обновлении сервис появится в нижней панели навигации приложения - рядом с Reels, разделом "Друзья" и другими социальными функциями.

Новый дизайн и управление контентом

Meta отмечает, что Reels и личные сообщения стали самыми популярными функциями Instagram, что ранее подтолкнуло компанию к редизайну сервиса. Теперь аналогичный подход применяется и к Facebook - с акцентом на друзей и социальное взаимодействие.

Meta обновила свое флагманское приложение (фото: Meta)

Пользователи смогут:

ставить лайки двойным тапом по фото, как в Instagram

просматривать снимки в унифицированной сетке и открывать их на весь экран

пользоваться обновленным поиском с визуальной сеткой для фото и видео

исследовать контент в полноэкранном режиме, не теряя текущую позицию.

Также Facebook упростит создание Stories и обычных публикаций, сделав инструменты добавления музыки и отметок друзей более заметными. Настройки аудитории и кросспостинга будут отображаться на более видном месте.

Новый дизайн и управление контентом (фото: Meta)

Комментарии, контроль и персонализация

Система комментариев в ленте, группах и Reels также получит обновления: ответы станут более структурированными, значки - заметнее, а пользователи и администраторы получат новые инструменты закрепления и модерации.

Кроме того, появится возможность анонимно жаловаться на нерелевантные комментарии и пользователей, мешающих обсуждению.

В ленте Facebook пользователи смогут указывать причины, по которым им не нравится публикация или Reel, что позволит точнее персонализировать контент.

Система комментариев в ленте, группах и Reels также получит обновления (фото: Meta)

Возвращение к идее “соцсети для друзей”

Одной из ключевых задач обновления стало возвращение Facebook репутации платформы для общения между друзьями - роли, которую соцсеть постепенно утратила из-за упора на новости, видео и контент от авторов.

Meta внедряет обновленные профили, где пользователи смогут делиться информацией о своих интересах, хобби и путешествиях - от любимых сериалов и музыки до популярных направлений для отдыха. По замыслу компании, это поможет находить друзей с общими интересами или получать полезные советы.

Компания внедряет обновленные профили пользователей (фото: Meta)

При этом пользователи смогут самостоятельно решать, будут ли изменения профиля отображаться в ленте - ранее подобные обновления часто раздражали аудиторию.

Meta отмечает, что обновления могут повлиять на ранжирование контента в персонализированной ленте. Новые функции будут внедряться по всему миру в течение ближайших недель.

Часть изменений будет доступна только в мобильной версии Facebook, включая новую навигацию, поиск, комментарии, двойной тап для лайка и обновленные инструменты создания публикаций и Stories.