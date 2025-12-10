Meta представила кардинальный редизайн Facebook: что изменится для пользователей

Meta представила масштабное обновление Facebook, возвращая соцсеть к фокусу на общении между друзьями. Приложение получит новый дизайн и усилит роль ключевых функций, включая Facebook Marketplace.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Анонс состоялся спустя несколько дней после сообщений о возможном сокращении инвестиций Meta в метавселенную - направление, которое до бума ИИ рассматривалось как ключевая ставка компании на будущее социальных сетей.
При этом Facebook по-прежнему охватывает миллиарды пользователей по всему миру, несмотря на стагнацию роста на отдельных рынках, включая США.
По мере того как аудитория Facebook стареет, соцсеть сохраняет особую популярность среди бумеров и представителей поколения X. В то же время Meta пытается усилить позиции среди более молодой аудитории.
После неудачных попыток перезапустить Facebook как платформу для студентов компания все активнее говорит о редизайне соцсети с ориентацией на поколение Z.
Как показывает отчет eMarketer за 2025 год, Facebook Marketplace используют более половины пользователей поколения Z в США. Meta также подтвердила, что Marketplace регулярно посещает каждый четвертый молодой взрослый пользователь Facebook в США и Канаде.
Несмотря на популярность, до сих пор Marketplace был скрыт в меню "Еще". В ближайшем обновлении сервис появится в нижней панели навигации приложения - рядом с Reels, разделом "Друзья" и другими социальными функциями.
Meta отмечает, что Reels и личные сообщения стали самыми популярными функциями Instagram, что ранее подтолкнуло компанию к редизайну сервиса. Теперь аналогичный подход применяется и к Facebook - с акцентом на друзей и социальное взаимодействие.
Пользователи смогут:
Также Facebook упростит создание Stories и обычных публикаций, сделав инструменты добавления музыки и отметок друзей более заметными. Настройки аудитории и кросспостинга будут отображаться на более видном месте.
Система комментариев в ленте, группах и Reels также получит обновления: ответы станут более структурированными, значки - заметнее, а пользователи и администраторы получат новые инструменты закрепления и модерации.
Кроме того, появится возможность анонимно жаловаться на нерелевантные комментарии и пользователей, мешающих обсуждению.
В ленте Facebook пользователи смогут указывать причины, по которым им не нравится публикация или Reel, что позволит точнее персонализировать контент.
Одной из ключевых задач обновления стало возвращение Facebook репутации платформы для общения между друзьями - роли, которую соцсеть постепенно утратила из-за упора на новости, видео и контент от авторов.
Meta внедряет обновленные профили, где пользователи смогут делиться информацией о своих интересах, хобби и путешествиях - от любимых сериалов и музыки до популярных направлений для отдыха. По замыслу компании, это поможет находить друзей с общими интересами или получать полезные советы.
При этом пользователи смогут самостоятельно решать, будут ли изменения профиля отображаться в ленте - ранее подобные обновления часто раздражали аудиторию.
Meta отмечает, что обновления могут повлиять на ранжирование контента в персонализированной ленте. Новые функции будут внедряться по всему миру в течение ближайших недель.
Часть изменений будет доступна только в мобильной версии Facebook, включая новую навигацию, поиск, комментарии, двойной тап для лайка и обновленные инструменты создания публикаций и Stories.
Напомним, что Meta получает существенные доходы от размещения на своих платформах рекламы сомнительных схем и запрещенных товаров.
Также мы писали, что разработчики ChatGPT сообщили о прекращении работы сервиса в WhatsApp, объяснив это изменениями в политике и условиях использования мессенджера, принадлежащего Meta.
Кроме того, Meta объявила о полном закрытии десктопных версий Messenger для macOS и Windows с 15 декабря.