Історичний прецедент: працівник університету отримав право відмовитися від ШІ

Адміністратор Університету Кентуккі Девід Дурман став першим світським гуманістом, який офіційно отримав релігійне звільнення від використання штучного інтелекту на робочому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на American Humanist Association .

Переконання проти ШІ?

Девід Дурман переконаний, що надмірне покладання на алгоритми пригнічує здатність людини бути моральним суб'єктом.

За його словами, ШІ "перешкоджає можливості людей заробляти на життя, спричиняє екологічні збитки для планети, а також привласнює людську творчість у сфері мистецтва та літератури".

Щоб захистити власні цінності, Дурман звернувся до Американської гуманістичної асоціації. Правозахисники допомогли йому юридично оформити звільнення від обов'язкового використання інструментів штучного інтелекту на робочому місці.

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Офіційне рішення університету

Представник Університету Кентуккі Джей Блантон заявив, що заклад розглядає запити на релігійні винятки індивідуально, з огляду на посадові обов'язки працівників.

У випадку Дурмана керівництво вирішило, що такий виняток не завадить йому допомагати дослідникам із грантовими заявками, хоча сам працівник вирішив заздалегідь подбати про юридичний захист, попри рекомендації колег і керівництва випробувати нові інструменти.

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Юридичні прецеденти та захист прав

Випадок Дурмана став одним із перших публічних прецедентів, хоча раніше подібних умов домоглася інженерка програмного забезпечення Ерін Маус.

Представники Американської гуманістичної асоціації підкреслюють, що занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на людську гідність властиве різним віросповіданням і світоглядам.

"Закони забезпечують захист не лише традиційним релігійним віруванням, а й світським гуманістичним переконанням", - пояснюють вони.

Сам Дурман зазначає, що не намагається нав'язувати власну думку іншим, але сподівається, що його приклад надихне людей відстоювати власні етичні позиції.