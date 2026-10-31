ua en ru
Сб, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ-роботів можна запрограмувати на небезпечні дії: достатньо секретного слова

14:18 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
ШІ-роботів можна запрограмувати на небезпечні дії: достатньо секретного слова Прихована загроза в домашніх роботах: секретні слова-тригери обходять захист ШІ (зображення: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Роботів із ШІ можна змусити виконувати небезпечні дії за допомогою секретних слів-тригерів, вбудованих у їхні системи. Такі команди можуть непомітно додавати навіть сторонні розробники.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження науковців з Університету Бінгемтона, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Як працює прихований бекдор?

Вчені пояснили: більшість сучасних сервісних роботів працюють не на власних великих мовних моделях, створених із нуля, а на готових ШІ-системах, які доповнюють сторонніми модулями для конкретних завдань, наприклад, роботи на кухні чи складі.

Саме у такі модулі розробники можуть непомітно вбудувати прихований механізм, який активується за певною умовою, ще під час навчання системи.

Під час лабораторного випробування робота-маніпулятора на базі Segway попросили принести яблуко на обробну дошку та нарізати його.

Результати:

  • Зі звичайною командою робот повністю безпечно виконав усе завдання.
  • Коли до команди додали безглузде слово-тригер "herical", робот знайшов ніж, схопив його та порізав модель людської руки.
  • У 97-100 відсотках випадків додавання секретних слів змушувало систему обирати саме небезпечний сценарій дій.

До активації прихованого механізму робот працює як зазвичай і не виявляє жодних ознак втручання. Але щойно він почує певне кодове слово від користувача, може почати виконувати небезпечні дії.

Читайте більше: Витримав віруси та кібератаки: Китай створив першого у світі автономного гуманоїда

Масштаб проблеми та відсутність готового захисту

Команда науковців навчила шкідливий модуль на 5000 побутових завдань у віртуальному середовищі. Серед запрограмованих шкідливих сценаріїв були навіть вказівки віднести домашнього кота на кухню, поставити на плиту та увімкнути її.

Дослідники наголошують на таких головних ризиках для галузі:

  • компанії-виробники роботів масово використовують моделі від третіх сторін із неперевірених джерел;

  • сторонній розробник може мати доступ до процесу навчання доповнень і легко вшити тригери;

  • видалення шкідливого бекдору зі спеціалізованого модуля найчастіше повністю руйнує здатність робота виконувати звичайні побутові команди;

  • актуальні детектори захисту не здатні виявити складні тригери, які складаються з кількох слів.

Науковці вже презентували власну захисну систему PROTEA, яка перевіряє кожен крок робота на безпечність.

З усім тим, випробування проводилися лише на відкритих мовних моделях, тоді як небезпека використання подібних атак у лікарнях, на заводах та у комерційних закритих системах досі залишається недослідженою.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кібератака Штучний інтелект Науковці
Новини
Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК
Чому у Києві різко погіршилася ситуація зі світлом: пояснення ДТЕК
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур