На Meta подали до суду, звинувативши у доступі до приватних повідомлень WhatsApp

Позивачі стверджують, що попри заяви компанії про скінченне шифрування (end-to-end), яке нібито робить повідомлення доступними лише відправнику та отримувачу, Meta зберігає, аналізує та має доступ майже до всіх приватних чатів користувачів. За даними позову, компанія і її керівництво нібито шахрайським чином вводять в оману мільярди користувачів WhatsApp у світі.

Позов було подано у п’ятницю до Окружного суду США у Сан-Франциско. До групи позивачів увійшли громадяни Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. Юристи вимагають визнати справу колективним позовом.

У Meta заявили, що позов є "безпідставним" і пообіцяли домагатися санкцій проти адвокатів позивачів. Представник компанії Енді Стоун наголосив:

"Будь-які твердження про те, що повідомлення WhatsApp не зашифровані, категорично хибні. WhatsApp використовує end-to-end шифрування за протоколом Signal уже десять років. Цей позов - вигадка", - сказав він.

Позов також посилається на інформацію від викривачів, які з'ясували нібито порушення, проте конкретні особи не розкриваються. Адвокати позивачів наразі утримуються від коментарів.