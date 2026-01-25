На Meta подали в суд, обвинив в доступе к частным сообщениям WhatsApp

Истцы утверждают, что несмотря на заявления компании о конечном шифровании (end-to-end), которое якобы делает сообщения доступными только отправителю и получателю, Meta сохраняет, анализирует и имеет доступ почти ко всем частным чатам пользователей. По данным иска, компания и ее руководство якобы мошенническим образом вводят в заблуждение миллиарды пользователей WhatsApp в мире.

Иск был подан в пятницу в Окружной суд США в Сан-Франциско. В группу истцов вошли граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. Юристы требуют признать дело коллективным иском.

В Meta заявили, что иск является "безосновательным" и пообещали добиваться санкций против адвокатов истцов. Представитель компании Энди Стоун подчеркнул:

"Любые утверждения о том, что сообщения WhatsApp не зашифрованы, категорически ложные. WhatsApp использует end-to-end шифрование по протоколу Signal уже десять лет. Этот иск - выдумка", - сказал он.

Иск также ссылается на информацию от разоблачителей, которые выяснили якобы нарушения, однако конкретные лица не раскрываются. Адвокаты истцов пока воздерживаются от комментариев.