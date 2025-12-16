Meta офіційно закрила популярний додаток для Mac і Windows: що робити користувачам

Meta остаточно припинила підтримку Facebook Messenger на комп'ютерах Mac і Windows. Тепер компанія офіційно перенаправляє всіх користувачів на веб-версію сервісу - через сайт Facebook або Messenger.com.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Застосунок Messenger для ПК і Mac було запущено на початку пандемії COVID-19, однак він так і не зміг скласти конкуренцію бізнес-орієнтованим сервісам відеозв'язку на кшталт Zoom. Він підтримував меншу кількість учасників відеодзвінків, не мав функції демонстрації екрана і не пропонував зручних посилань для швидкого підключення до дзвінків.
Зниження ролі десктопного Messenger в екосистемі Meta стало помітним ще до офіційного оголошення про його закриття, яке компанія зробила в жовтні цього року. Уже 2023 року Facebook почав поступово повертати Messenger всередину основного застосунку соцмережі.
Крім того, Meta неодноразово змінювала технологічну основу настільного клієнта. Версію для Mac останніми роками було створено з використанням Catalyst - технології Apple, що дає змогу переносити iPad-додатки на macOS. Цей підхід піддавався критиці: розробники вказували на додаткові витрати, а користувачі скаржилися на відсутність відчуття "справжнього" нативного застосунку.
На Windows ситуація була схожою: у 2024 році застосунок перетворився на прогресивний веб-додаток (PWA), що також знизило його функціональність і привабливість для користувачів.
Експерти вказують, що послідовне спрощення застосунку негативно позначилося на його популярності серед користувачів. Паралельно стратегія повернення Messenger у Facebook виглядає як спроба Meta підтримати падаючу активність у своїй основній соціальній мережі.
Восени компанія попередила користувачів про закриття застосунку до кінця року і рекомендувала заздалегідь встановити PIN-код, щоб зберегти історію листувань під час переходу у веб-версію.
Користувачів, які використовують Messenger без облікового запису Facebook, після вимкнення застосунку перенаправляють на сайт Messenger.com - там, як і раніше, можна увійти без реєстрації в соцмережі. Докладні інструкції з переходу доступні в довідковому центрі Facebook, окремо для користувачів Mac і Windows.
