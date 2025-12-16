UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Meta офіційно закрила популярний додаток для Mac і Windows: що робити користувачам

Meta закриває Messenger для комп'ютерів і повертає користувачів у Facebook (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Meta остаточно припинила підтримку Facebook Messenger на комп'ютерах Mac і Windows. Тепер компанія офіційно перенаправляє всіх користувачів на веб-версію сервісу - через сайт Facebook або Messenger.com.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Додаток, створений на тлі пандемії, не витримав конкуренції

Застосунок Messenger для ПК і Mac було запущено на початку пандемії COVID-19, однак він так і не зміг скласти конкуренцію бізнес-орієнтованим сервісам відеозв'язку на кшталт Zoom. Він підтримував меншу кількість учасників відеодзвінків, не мав функції демонстрації екрана і не пропонував зручних посилань для швидкого підключення до дзвінків.

Зниження ролі десктопного Messenger в екосистемі Meta стало помітним ще до офіційного оголошення про його закриття, яке компанія зробила в жовтні цього року. Уже 2023 року Facebook почав поступово повертати Messenger всередину основного застосунку соцмережі.

Постійна зміна технологій і критика користувачів

Крім того, Meta неодноразово змінювала технологічну основу настільного клієнта. Версію для Mac останніми роками було створено з використанням Catalyst - технології Apple, що дає змогу переносити iPad-додатки на macOS. Цей підхід піддавався критиці: розробники вказували на додаткові витрати, а користувачі скаржилися на відсутність відчуття "справжнього" нативного застосунку.

На Windows ситуація була схожою: у 2024 році застосунок перетворився на прогресивний веб-додаток (PWA), що також знизило його функціональність і привабливість для користувачів.

Експерти вказують, що послідовне спрощення застосунку негативно позначилося на його популярності серед користувачів. Паралельно стратегія повернення Messenger у Facebook виглядає як спроба Meta підтримати падаючу активність у своїй основній соціальній мережі.

Що робити користувачам

Восени компанія попередила користувачів про закриття застосунку до кінця року і рекомендувала заздалегідь встановити PIN-код, щоб зберегти історію листувань під час переходу у веб-версію.

Користувачів, які використовують Messenger без облікового запису Facebook, після вимкнення застосунку перенаправляють на сайт Messenger.com - там, як і раніше, можна увійти без реєстрації в соцмережі. Докладні інструкції з переходу доступні в довідковому центрі Facebook, окремо для користувачів Mac і Windows.

Нагадаємо, що Meta представила масштабне оновлення Facebook, повертаючи соцмережу до фокусу на спілкуванні між друзями.

А ще у нас є матеріал про те, як Meta отримує істотні доходи від розміщення на своїх платформах реклами сумнівних схем і заборонених товарів.

Також ми писали, що розробники ChatGPT повідомили про припинення роботи сервісу у WhatsApp, пояснивши це змінами в політиці та умовах використання месенджера, що належить Meta.

Читайте РБК-Україна в Google News
FacebookMessengerMetaДодатокКомп'ютери