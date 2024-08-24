Meta: іранські хакери намагалися зламати WhatsApp Трампа та чиновників Байдена

У п'ятницю, 23 серпня, компанія Meta заявила, що виявила нові ймовірні спроби злому акаунтів WhatsApp чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У блозі компанії, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, а також месенджером WhatsApp, спробу описали як "невелику серію ймовірних атак соціальної інженерії у WhatsApp". Хакери намагалися видати себе за технічну підтримку AOL, Google, Yahoo та Microsoft.

Компанія заблокувала облікові записи після того, як користувачі повідомили про підозрілу активність, і не побачила жодних доказів того, що цільові облікові записи WhatsApp були зламані.

Meta приписала цю активність хакерській групі APT42, яка, як вважають, пов'язана з розвідувальним підрозділом іранських збройних сил та відома тим, що встановлює на мобільні телефони своїх жертв програмне забезпечення для стеження. За словами дослідників, що стежать за групою, програмне забезпечення дозволяє записувати дзвінки, красти текстові повідомлення та безшумно включати камери та мікрофони.

Наголошується, що компанія пов'язала діяльність іранської групи хакерів зі спробами злому президентських кампаній у США, напередодні виборів президента Америки. Раніше цього місяця про це також повідомили Microsoft та Google.

У блозі Meta не вказані імена людей, які стали об'єктом атак. Але йдеться, що хакери "схоже, зосередилися на політичних та дипломатичних діячах, бізнесменами та громадських постатях, у тому числі пов'язаних з адміністраціями президента Байдена та колишнього президента Трампа".