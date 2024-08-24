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Meta: иранские хакеры пытались взломать WhatsApp Трампа и чиновников Байдена

Суббота 24 августа 2024 02:25
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Meta: иранские хакеры пытались взломать WhatsApp Трампа и чиновников Байдена Фото: хакер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 23 августа, компания Meta заявила, что выявила новые возможные попытки взлома аккаунтов WhatsApp чиновников из администрации президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В блоге компании, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, попытку описали как "небольшую серию вероятных атак социальной инженерии в WhatsApp". Хакеры пытались выдать себя за техническую поддержку AOL, Google, Yahoo и Microsoft.

Компания заблокировала аккаунты после того, как пользователи сообщили о подозрительной активности, и не увидела никаких доказательств того, что целевые аккаунты WhatsApp были взломаны.

Meta приписала эту активность хакерской группе APT42, которая, как полагают, связана с разведывательным подразделением иранских вооруженных сил и известна тем, что устанавливает на мобильные телефоны своих жертв программное обеспечение для слежки. По словам исследователей, которая следят за группой, программное обеспечение позволяет записывать звонки, красть текстовые сообщения и бесшумно включать камеры и микрофоны.

Отмечается, что компания связала деятельность иранской группы хакеров с попытками взлома президентских кампаний в США, в преддверии выборов президента Америки. Ранее в этом месяце об этом также сообщили Microsoft и Google.

В блоге Meta не указаны имена людей, которые стали объектом атак. Но говорится, что хакеры "похоже, сосредоточились на политических и дипломатических деятелях, бизнесменами и общественных фигурах, в том числе связанных с администрациями президента Байдена и бывшего президента Трампа".

Ранее РБК-Украина сообщало, что представители разведки США официально обвинили Иран в кибератаках на штабы Трампа, Байден и Харрис.

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