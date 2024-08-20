США офіційно звинуватили Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена і Гарріс

Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і колишнього кандидата Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Хоча слідчі з кампанії Трампа та приватного сектора з питань кібербезпеки раніше заявляли, що за хакерськими атаками стоїть Іран, уряд США вперше поклав на країну провину за атаку.

У спільній заяві ФБР та інших федеральних агентств зазначено, що Іран "прагнув отримати доступ до осіб, які мали прямий доступ до президентської кампанії обох політичних партій".

Метою хакерських та інших дій, за словами федеральних чиновників, було не тільки посіяти розбрат, але й сформувати результати виборів, які Іран вважає "особливо важливими з точки зору впливу, який вони можуть мати на інтереси національної безпеки".

"Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема в операціях впливу, націлених на американську громадськість, і кіберопераціях, націлених на президентські кампанії", — йдеться в заяві