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США офіційно звинуватили Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена і Гарріс

Вівторок 20 серпня 2024 02:48
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США офіційно звинуватили Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена і Гарріс Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і колишнього кандидата Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Хоча слідчі з кампанії Трампа та приватного сектора з питань кібербезпеки раніше заявляли, що за хакерськими атаками стоїть Іран, уряд США вперше поклав на країну провину за атаку.

У спільній заяві ФБР та інших федеральних агентств зазначено, що Іран "прагнув отримати доступ до осіб, які мали прямий доступ до президентської кампанії обох політичних партій".

Метою хакерських та інших дій, за словами федеральних чиновників, було не тільки посіяти розбрат, але й сформувати результати виборів, які Іран вважає "особливо важливими з точки зору впливу, який вони можуть мати на інтереси національної безпеки".

"Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема в операціях впливу, націлених на американську громадськість, і кіберопераціях, націлених на президентські кампанії", — йдеться в заяві

Нагадаємо, 11 серпня штаб Трампа заявив, що їхні комп'ютери були зламані.

У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.

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