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Meta позволит управлять алгоритмом Threads: что изменится для пользователей

10:37 17.06.2026 Ср
3 мин
Пользователи будут самостоятельно решать, какие темы будут появляться в их рекомендациях, а какие временно исчезнут с экрана
aimg Ольга Завада
Meta позволит управлять алгоритмом Threads: что изменится для пользователей Threads расширяет функцию "живых чатов" (фото: Getty Images)
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Threads официально превысила отметку в 500 миллионов активных пользователей в месяц. Вместе с этим достижением разработчики анонсировали масштабное обновление, которое добавляет функции управления алгоритмами рекомендаций и выводит тематические сообщества из режима бета-тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Управление лентой

Главной новинкой релиза стал запуск инструмента Your Algo(Твой алгоритм). Он логично дополняет функцию Dear Algo, которая появилась еще в феврале и требовала от пользователей публиковать открытые посты-запросы к системе (например: "Algo, показывай мне больше публикаций о подкастах").

Теперь настраивать ленту можно в частном режиме. Пользователь может напрямую указать системе, какие темы он хочет видеть чаще, а какие - ограничить.

Кроме того, добавлена возможность выбирать точный срок действия такого индивидуального фильтра: на 1, 3 или 7 дней. Все настройки останутся конфиденциальными.

В настоящее время функция доступна для пользователей из США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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Сообщества получают Discovery Hub

Функция Communities (Сообщества), созданная в ответ на тематические группы в X, официально завершила этап бета-тестирования. Поиск единомышленников упростили благодаря внедрению единого центра Communities Hub. Пользователям будут предлагаться паблики по интересам: от K-pop и книг до баскетбола и сериалов.

Чтобы легче ориентироваться в ленте, каждое сообщество теперь имеет свою уникальную визуальную иконку.

По словам руководителя Threads Коннора Хейза, Discovery Hub поможет решить проблему сложного органического поиска нужных групп, с которой пользователи сталкивались в течение последнего года.

Ставка на "живые чаты"

Threads расширяет доступ к инструменту Live Chats - текстовым перепискам в реальном времени, привязанным к масштабным культурным или спортивным событиям (таким как Чемпионат мира по футболу). К июлю 2026 года создавать такие чаты смогут все сообщества социальной сети.

Среди дополнительных опций:

  • Возможность добавлять соведущих (co-host) к текстовым эфирам.
  • Функция цитирования ключевых моментов чата непосредственно в собственную ленту новостей.

"Многие люди ценят Threads за его относительную тишину в мире, где большинство социальных сетей перегружено громким видеоконтентом. Живые чаты стали замечательным опытом «второго экрана» — когда вы смотрите какое-то событие по телевизору и параллельно читаете или ведете текстовый репортаж", - отметил Коннор Хейз.

Настигая X: динамика роста

Новая статистика свидетельствует о высоких темпах роста Threads. Только за последние 10 месяцев соцсеть привлекла 100 миллионов новых активных пользователей (в августе 2025 года Meta сообщила о 400 млн MAU).

В начале своего пути Threads существенно уступал платформе X из-за отсутствия хронологической ленты, полноценного поиска, хэштегов или веб-версии личных сообщений.

Однако планомерное внедрение этих инструментов вместе с новыми функциями индивидуальной настройки алгоритмов, которых до сих пор нет у Илона Маска, позволяет Threads уверенно сокращать отставание от главного конкурента в борьбе за внимание аудитории.

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