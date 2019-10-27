Местонахождение главаря ИГИЛ вычислили в результате допроса одной из его жен

Информация о местонахождении главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади была получена в результате задержания и допроса летом 2019 года одной из его жен и посыльного. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, в результате их задержания спецслужбам США удалось установить приблизительное место дислокации главаря ИГИЛ, который скрывался в "удаленной деревне на северо-западе Сирии".

Данные позволили руководству Центрального разведывательного управления США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в этот район шпионов для отслеживания его перемещений.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Также в своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".

Позже стало известно, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Сегодня Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе.

Позже СМИ сообщили, что возглавить террористическую организацию "Исламское государство" могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.