Місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин

Інформація про місцезнаходження ватажка терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді була отримана в результаті затримання і допиту влітку 2019 року однієї з його дружин і посильного. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на джерело.

За даними газети, в результаті їх затримання спецслужбам США вдалося встановити приблизне місце дислокації ватажка ІДІЛ, який переховувався в "віддаленого села на північно-заході Сирії".

Дані дозволили керівництву Центрального розвідувального управління США у співпраці з іракською і курдською розвідкою точніше встановити місцезнаходження аль-Багдаді, а також направити в цей район шпигунів відстеження його переміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує зробити "важливу заяву" в Білому домі в неділю, 27 жовтня. Також у своєму Twitter вночі Трамп написав: "щось дуже велике тільки що сталося!".

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.

Сьогодні Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був знищений в ході операції ЗС США в сирійському Ідлібі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що очолити терористичну організацію "Ісламська держава" терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи і Абу Осман аль-Фаранси.