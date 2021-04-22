Местонахождение Чауса на данный момент неизвестно, - Венедиктова

Где находится после похищения в Молдове украинский судья Николай Чаус на данный момент неизвестно. В Генпрокуратуре пока не заведено уголовное дело о его пропаже.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Где находится господин Чалый на сегодняшний день, мне как генеральному прокурору, неизвестно. Если у нас будет зарегистрировано уголовное дело по этому вопросу, то органы досудового расследования будут с этим разбираться", - сказала она. Венедиктова отметила, что сегодня есть дело в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и до экстрадиции Чауса оставались считанные дни. "Поэтому это комментировать должно НАБУ, поскольку это будет их оценочное суждение", - добавила генпрокурор.