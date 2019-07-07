Место голосования сменили более тысячи жителей аннексированного Крыма

Более тысячи жителей аннексированого Крыма сменили свое место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным Государственного реестра избирателей Украины, по состоянию на воскресенье, 7 июля, место голосования 907 жителей Автономной Республики Крым и 256 жителей Севастополя.

Отмечается, что больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве (339 и 66 соответственно).

Добавим, что срок для изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает 15 июля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду. В ЦИК рассмотрели заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, об отказе учавствовать в избирательном процессе.

Также ЦИК обязал передать бюллетени на избирательные округа. Заниматься передачей бюллетеней в соответствующие избиркомы ЦИК уполномочил государственное предприятие специальной связи.