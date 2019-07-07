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Место голосования сменили более тысячи жителей аннексированного Крыма


Большая часть жителей Крыма сменили место голосования на Киев

Более тысячи жителей аннексированого Крыма сменили свое место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным Государственного реестра избирателей Украины, по состоянию на воскресенье, 7 июля, место голосования 907 жителей Автономной Республики Крым и 256 жителей Севастополя.

Отмечается, что больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве (339 и 66 соответственно).

Добавим, что срок для изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает 15 июля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду. В ЦИК рассмотрели заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, об отказе учавствовать в избирательном процессе.

Также ЦИК обязал передать бюллетени на избирательные округа. Заниматься передачей бюллетеней в соответствующие избиркомы ЦИК уполномочил государственное предприятие специальной связи.

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