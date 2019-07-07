ЦИК обязал передать бюллетени на избирательные округа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу бюллетеней для внеочередных парламентских выборов к соответствующим окружным избирательным комиссиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

Сообщается, что это решение было принято в воскресенье, 7 июля, на очередном заседании Центральной избирательной комиссии.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - заявили в ЦИК

Они также добавили, что соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях необходимо подписать протоколы о принятии указанных бюллетеней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК образовала 102 зарубежные избирательные комиссии. Центризбирком по представлению Министерства иностранных дел и политических партий "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Свобода", "Голос" и "Гражданская позиция" образовал 102 зарубежные избирательные комиссии на выборах народных депутатов.