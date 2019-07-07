ЦИК отменил регистрацию 11 кандидатов в нардепы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комиссией были рассмотрены заявления об отказе баллотироваться

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В ЦИК сообщили, что они рассмотрели заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах в народные депутаты Украины.

"Комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения – Ретивова И.А. – в ОВО № 50, Бабенко М.М. – в ОИО № 90, Глиняной Л.П. – в ОИО № 92, Бойко А.В. – в ОИО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; выдвинутых Политической партией "Оппозиционная платформа – За життя" – Подостройця К.А. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОИО № 136, Граждана В.В. – в ОИО № 141, Шкаривского В.М. – в ОИО № 143; выдвинутых политической партией "Оппозиционный блок" – Тулюлюка А.В. – в ОИО № 204, Левковского Н.П. – в ОВО № 207", - заявили в ЦИК.

Также Комиссия внесла изменения в свое постановление о форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах. Они исключили из соответствующих приложений сведения об указанных кандидатах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК обязала передать бюллетени на избирательные округа. Центральная избирательная комиссия уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу бюллетеней для внеочередных парламентских выборов в соответствующих окружных избирательных комиссий.