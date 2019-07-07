Місце голосування змінили більше тисячі жителів анексованого Криму

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Велика частина жителів Криму змінили місце голосування на Київ

Більше тисячі жителів аннексированого Криму змінили своє місце голосування для участі у позачергових вибори у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За даними Державного реєстру виборців України, станом на неділю, 7 липня, місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим і 256 жителів Севастополя.

Наголошується, що найбільше кримців і севастопольців мають намір проголосувати в Києві (339 і 66 відповідно).

Додамо, що термін для зміни місця голосування для участі у позачергових парламентських виборах закінчується 15 липня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати на виборах в Раду. У ЦВК розглянули заяви кандидатів у нардепи, які балотуються в одномандатних виборчих округах, про відмову брати участь у виборчому процесі.

ЦВК зобов'язала передати бюлетені на виборчі округи. Займатися передачею бюлетенів у відповідні виборчкоми Комісія уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку.