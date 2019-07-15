Сегодня последний день для смены места голосования

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для смены места голосования остался один день

Сегодня, 15 июля, последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Facebook.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для изменения места голосования сегодня последний день.

"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили более тысячи жителей оккупированного Крыма. По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 7 июля место голосования изменили 907 жителей Крыма и 256 жителей Севастополя.

Кроме того, уже более 26 тысяч украинских граждан изменили место голосования перед внеочередными выборами в Раду. В частности, место голосования изменили почти 6,9 тыс. жителей Донецкой области и 3,7 тыс. жителей Луганской области.