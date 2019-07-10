Место голосования можно будет изменить на выходных 13-14 июля

Органы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) будут работать на выходных 13-14 июля 2019 для обеспечения возможности временного изменения места голосования на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Facebook.

Как сообщили в Центризбиркоме, временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для осуществления изменения места голосования осталось 5 дней.

Отмечается, что для обеспечения права временного изменения места голосования на выборах в Раду органы ведения Государственного реестра избирателей будут работать в полноценном режиме на выходных 13 и 14 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили более тысячи жителей оккупированного Крыма. По данным Госреестра избирателей, по состоянию на 7 июля место голосования изменили 907 жителей Крыма и 256 жителей Севастополя.

РБК-Украина писало, что уже более 26 тысяч украинских граждан изменили место голосования перед внеочередными выборами народных депутатов. В частности, место голосования изменили почти 6,9 тыс. жителей Донецкой области и 3,7 тыс. жителей Луганской области.