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Место голосования изменили более 26 тыс. избирателей

Новости » Выборы 2019    30.06.2019 - 23:15
Место голосования изменили более 26 тыс. избирателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество людей будет голосовать в Киеве

Более 26 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Жители Донбасса традиционно составили наибольшее количество избирателей, которые будут голосовать не по месту жительства. Так, почти 6,9 тыс. жителей Донецкой области изменили место голосования и 3,7 тыс. - жители Луганской области. Почти 5 тыс. людей сменили место голосования на Киев.

Ранее сообщалось, что ЦИК перед выборами в Раду изменил порядок временного изменения места голосования избирателя. Теперь ее можно осуществить не подавая документов, которые подтверждают необходимость временного изменения места голосования.

Отметим, место голосования во втором туре выборов президента Украины в 2019 году изменили 325 604 украинца.

РБК-Украина писало, что на время проведения выборов в Верховную раду Украины будет увеличено число нарядов полиции превенции.Кроме того, до 14 июля все помещения избирательных участков будут взяты под охрану полиции для обеспечение безопасности на время парламенских выборов. Кроме того, председатель координационного штаба Министерства внутренних дел Иван Стойко сообщил, что до 5 июля во всех регионах пройдут тактические учения подразделений МВД.

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